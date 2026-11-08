Gian Piero Gasperini minimiza a atenção da Inter enquanto o Roma sobe ao segundo lugar após vitória sobre o Sassuolo

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Gian Piero Gasperini estava bem-humorado depois de ver sua Roma arrasar o Sassuolo e assumir provisoriamente a segunda posição na tabela do Campeonato Italiano. Com a Inter prestes a enfrentar o Como na noite de domingo, o experiente treinador não resistiu a uma clássica piada do futebol italiano sobre como pretende acompanhar a partida.

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Roma aumenta a pressão sobre a rival Inter

A Roma fez uma atuação segura para vencer o Sassuolo por 3 a 0 no Stadio Olimpico, resultado que a coloca temporariamente à frente da Inter na classificação da Serie A. Apesar do placar confortável, a equipe criou várias oportunidades que poderiam ter levado a uma vitória ainda mais ampla. O resultado garante que o time de Gasperini chegue à pausa para os jogos das seleções em uma posição favorável, independentemente do desempenho dos rivais nas próximas partidas.

Satisfeito com o trabalho realizado, Gasperini mostrou bom humor e não perdeu a chance de aumentar a pressão sobre a Inter. Em entrevista à Sky Sport Italia, o treinador brincou sobre a pressão que agora recai sobre a concorrente na disputa pelo título antes do confronto com o Como: “Inter x Como? Não vamos assistir”, disse, em tom de brincadeira. “Vamos ficar todos empoleirados como corujas.”

Gasperini rejeita ideia de que Roma precisava dar uma resposta

Apesar das sugestões de que a Roma precisava mostrar sua força após a recente derrota para o Manchester United na Champions League, Gasperini descartou rapidamente a ideia de que seu time esteja pressionado a apresentar resultados. Ele apontou a regularidade da equipe em meio a uma sequência desgastante de jogos como prova de seu crescimento e amadurecimento nesta temporada. Gasperini segue convencido de que as bases construídas ao longo do último mês são sólidas.

“Não concordo, porque este time continua dando confirmações, não precisa dar respostas. E também vale lembrar que o jogo contra o Manchester teve origem em um pênalti absurdo, é melhor dizer isso... Há derrotas e derrotas. Fizemos uma sequência incrível de 9 jogos em 27 dias, perdendo aqueles dois contra o Real Madrid e o Manchester United, mas também tivemos outra sequência de vitórias, com exceção de dois empates. Essas derrotas doem porque vieram no fim, mas aconteceram depois de atuações de alto nível e contra equipes de enorme qualidade”, afirmou Gasperini.

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Foco na variedade ofensiva

Um dos aspectos que mais agradaram ao técnico da Roma foi o aumento da capacidade de marcar gols em todo o elenco. O time já não depende de uma única fonte de gols, e defensores como Mario Hermoso mostram que também podem contribuir no terço final do campo. Essa flexibilidade tática tornou a Roma uma adversária muito mais imprevisível nas competições nacionais nesta temporada.

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“Gostei de muitas coisas, houve atuações de destaque hoje à noite. O gol de Hermoso foi um golaço pela maneira como ele dominou a bola e chutou. Não foi fácil abrir o placar, porque eles tinham fechado os espaços, mas tivemos paciência e jogamos com qualidade. Neste ano, aumentamos muito nossa capacidade de marcar gols, e fazemos isso de maneiras diferentes e com jogadores diferentes. Temos confiança e clareza, porque o gol que Hermoso marcou é de um atacante de alto nível. E vale lembrar que também marcamos gols nas derrotas”, explicou Gasperini.

Sem limites para as ambições pelo Scudetto

Quando a conversa se voltou para os principais objetivos da temporada, Gasperini se recusou a diminuir as expectativas ou a se contentar com o segundo lugar. Embora reconheça que a Inter continua sendo a grande favorita ao Scudetto, ele acredita que a disputa pela liderança está aberta a vários clubes, incluindo a rival da cidade, Lazio. Seu foco segue em descobrir até onde o atual projeto da Roma pode chegar.

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“Assinaria pelo segundo lugar? Não”, respondeu Gasperini com um sorriso. “Mas é bom disputar este campeonato. A Inter é a equipe com mais credenciais; quanto ao resto, podemos disputar o título como todos os outros. Também incluo a Lazio nesse grupo. Não devemos criar ilusões nem nos decepcionar. Não sei do que seremos capazes.”