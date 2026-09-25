Faouzi Ghoulam, ex-companheiro de Fabián Ruiz no Napoli, revelou detalhes surpreendentes sobre a transferência do meio-campista espanhol para o Paris Saint-Germain em 2022, afirmando que o Real Madrid desejava contratá-lo antes de o clube francês fechar o negócio.

Ghoulam disse, em declarações ao jornal "Corriere dello Sport", que Carlo Ancelotti queria levar Fabián Ruiz de volta ao Real Madrid, num momento em que restava apenas um ano para o fim do contrato do jogador com o Napoli, o que lhe permitiria sair de graça posteriormente.

Ghoulam explicou que o Real Madrid não conseguia agir naquele momento, por estar focado em tentar contratar Kylian Mbappé antes da renovação de seu contrato com o Paris Saint-Germain.

Acrescentou que o clube francês soube do desejo do Real Madrid de contratar Fabián Ruiz e se apressou em fechar com ele antes que o clube espanhol se movimentasse, considerando que o negócio ocorreu no âmbito de frustrar o plano do Real Madrid.

Ghoulam disse: "Fabián estava no Napoli, e Ancelotti queria levá-lo de volta ao Real Madrid", acrescentando que o início difícil do jogador no Paris Saint-Germain não foi por falta de interesse do clube nele, segundo sua interpretação, mas sim porque o negócio também esteve ligado a impedir que o Real Madrid o conseguisse.

Ghoulam encerrou sua fala elogiando o nível de Fabián, dizendo que o Paris Saint-Germain o contratou por esse motivo e depois se depararam com o melhor meio-campista do mundo, apontando que a insistência de Ancelotti em contratá-lo foi uma prova de seu valor técnico.