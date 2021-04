Getafe x Real Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Em briga com Barça e Atlético de Madrid, merengues voltam atenção para La Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Getafe e Real Madrid medem forças neste domingo (18), no estádio Coliseum Alfonso Pérez, a partir das 16h (de Brasília), pela La Liga. O jogo terá transmissão ao vivo da Fox Sports na TV a cabo. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Getafe x Real Madrid DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL Coliseum Alfonso Pérez - Getafe, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Time está no meio da tabela do Espanhol / Foto: Getty Images

A Fox Sports, na TV a cabo, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (18), às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após garantir classificação na Champions League, o Real Madrid volta a pensar no Campeonato Espanhol Para o jogo deste domingo, os merengues devem ter ataque titular. Porém, Zinedine Zidane deve começar a partida sem o brasileiro Vinicius Júnior.

O time é o segundo colocado da La Liga, com 66 pontos, um atrás do rival Atlético. O Barça tem 65 e 30 rodadas já foram disputadas, ou seja, mais oito jogos definirão o campeão espanhol desta temporada.

Do outro lado, o Getafe, do técnico José Bordalás , que está no meio da tabela, em 15º, com 30 pontos, tenta seguir pontuando para não correr risco de rebaixamento. O time vem de uma derrota para o Cádiz, em casa.

Provável escalação do Getafe: Soria; Iglesias, Djene, Etxeita, Olivera; Kubo, Arambarri, Alena, Timor, Cucurella; Mata.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos, Isco, Rodrygo; Benzema.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GETAFE

JOGO CAMPEONATO DATA Osasuna 0 x 0 Getafe La Liga 3 de abril de 2021 Getafe 0 x 1 Cádiz La Liga 10 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Getafe La Liga 22 de abril de 2021 17h (de Brasília) Huesca x Getafe La Liga 25 de abril de 2021 9h (de Brasília)

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 1 Barcelona La Liga 10 de abril de 2021 Liverpool 0 x 0 Real Madrid Champions League 14 de abril de 2021

Próximas partidas