Getafe x Real Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Merengues buscam a recuperação no Espanhol neste sábado (4); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ver o assumir a liderança do Campeonato Espanhol, o busca a recuperação contra o neste sábado (4), às 12h (de Brasília), em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do canal Fox Premium. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI !

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Getafe x Real Madrid DATA Sábado, 4 de janeiro LOCAL Alfonso Pérez HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Merengues buscam a recuperação na / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal Fox Premium. Aqui, na Goal , você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Depois de empatar nas últimas duas rodadas sem gols, os merengues entram em campo pressionados por uma vitória, após a perda da liderança do Campeonato Espanhol. Com 37 pontos, o time comandado por Zidane viu o Barcelona, que bateu o por 4 a 1, assumir a ponta da tabela, com 39.

O francês segue sem contar com Eden Hazard e Marco Asensio lesionados, enquanto o capitão Sergio Ramos cumprirá suspensão.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Rodrygo

GETAFE

Na sexta posição, com 30 pontos, o Getafe encerrou o ano com uma derrota para o por 1 a 0, e agora também busca reencontrar o caminho da vitória em casa.

A equipe não poderá contar com Mathias Olivera suspenso, além de Enric Gallego e Markel Bergara lesionados.

Provável escalação do Getafe: Soria; Suarez, Djene, Cabrera, Nyom; Jason, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Molina, Mata

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 0 x 0 Real Madrid La Liga 18 de dezembro Real Madrid 0 x 0 La Liga 22 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Real Madrid 8 de janeiro 16h (de Brasília) Real Madrid x La Liga 18 de janeiro 11h (de Brasília)

GETAFE

JOGO CAMPEONATO DATA Elpamar 1 x 2 Getafe Copa del Rey 18 de dezembro Villarreal 1 x 0 Getafe La Liga 21 de dezembro

Próximas partidas