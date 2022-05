Getafe x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Espanhol 2021/22

Getafe e Barcelona se enfrentam neste domingo (15), no Coliseum Alfonso Pérez, a partir das 14h30 (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Getafe x Barcelona DATA Domingo, 15 de maio de 2022 LOCAL Coliseum Alfonso Pérez - Madrid, ESP HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo deste domingo (15), no Coliseum Alfonso Pérez.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com três vitórias consecutivas, o Barcelona já garantiu a classificação para a próxima Champions League, e na última partida venceu o Celta de Vigo por 3 a 1, enquanto o Getafe empatou contra o Osasuna por 1 a 1. Na vice-liderança, os catalães somam 72 pontos, com 21 vitórias, nove empates e seis derrotas.

Por outro lado, o Getafe está na 15ª posição, com 38 pontos. A equipe ganhou 8, empatou 14 e perdeu 14 confrontos na competição nacional.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 3 x 1 Celta de Vigo Campeonato Espanhol 10 de maio de 2022 Betis 1 x 2 Barcelona Campeonato Espanhol 7 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Villarreal Campeonato Espanhol 22 de maio de 2022 13h30 (de Brasília)

GETAFE

JOGO CAMPEONATO DATA Osasuna 1 x 1 Getafe Campeonato Espanhol 11 de maio de 2022 Getafe 0 x 0 Rayo Vallecano Campeonato Espanhol 8 de maio de 2022

Próximas partidas