Gestor do Allianz Parque aceita convite de Edu Dracena para ser novo gerente de futebol do Santos

Guilherme Lipi foi chamado pelo executivo para integrar direção e aceitou cargo vago após a saída de Jorge Andrade

O Santos acertou com um novo gerente de futebol. Guilherme Lipi, gestor do Allianz Parque, aceitou convite do executivo Edu Dracena para integrar a direção do principal departamento do Peixe. O cargo estava vago desde a saída de Jorge Andrade. Além dele, André Mazzuco também deixou o clube da Vila Belmiro recentemente e foi substituído justamente por Edu Dracena.

Contratado pelo presidente Andrés Rueda para comandar o departamento de futebol do Santos, Edu Dracena escolheu Guilherme Lipi para ser o novo gerente de futebol. O ex-jogador trabalhou com o profissional no Palmeiras. Lipi deverá ser apresentado e iniciar o trabalho nos próximos dias.

Guilherme Lipi atua no futebol desde 2007, entre as áreas de direito desportivo e como gerente geral do Allianz Parque, casa do Palmeiras reinaugurada após amplas obras em 2014.

Na apresentação de Dracena, Rueda falou em dar carta branca para o novo executivo reorganizar o departamento de futebol. Após a contratação de Dracena, o Santos venceu o Fluminense (2 a 0, na Vila Belmiro) e o Athlético-PR (1 a 0, na Arena da Baixada).