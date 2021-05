Gesto de Guardiola após vice é elogiado até pelo Papa Francisco

O treinador d Manchester City deu uma beijo na medalhe de vice-campeão após a derrota para o Chelsea na final da Liga dos Campeões

Um gesto de Pep Guardiola após o vice-campeonato da Liga dos Campeões chamou atenção do mundo do futebol - até do Papa Francisco. O treinador do Manchester City, que acabou derrotado pelo Chelsea na grande final europeia, beijou a medalha de prata que recebeu da Uefa.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quando se perde uma final, ainda mais uma da dimensão da Champions League, é normal que treinadores e jogadores fiquem cabisbaixos e, de certa forma, até "desprezem" o prêmio que recebem pelo segundo lugar. Pep Guardiola, porém, chamou atenção por sua postura diferenciada.

Ao final do jogo, na hora das premiações, quem ficou com a taça e as medalhas de ouro foi o Chelsea, mas Guardiola, treinador do City, lidou bem com a derrota. Em sua primeira final de Champions perdida, o catalão, bicampeão europeu, beijou sua medalha de prata.

Além de chamar atenção dos torcedores e da imprensa esportiva, o gesto também foi reconhecido pelo Papa Francisco. O líder religioso, fã de futebol e torcedor do San Lorenzo, da Argentina, sem citar nomes, falou sobre o beijo de Guardiola na medalha durante uma audiência com a presença dos membros da Federação Italiana de Basquetebol.

“Gostaria aqui de destacar a atitude perante a derrota. Me disseram que, um dia destes, não sei onde, teve um vencedor e um que terminou em segundo. E quem terminou em segundo beijou a medalha. Normalmente, quando terminamos em segundo, a gente fica triste, e temos vontade de arremessar a medalha. Ele, no entanto, a beijou. Isso nos ensina que mesmo na derrota pode haver uma vitória: aceitar as derrotas com maturidade, porque isso nos faz crescer. Quando um esportista sabe superar uma derrota assim, com dignidade, humanidade e com um grande coração, é uma verdadeira honra e vitória humana”, disse o Papa.

O Manchester City foi derrotado pelo Chelsea na final da Liga dos Campeões, no sábado (29). O único gol da partida, que deu o segundo título de Champions aos Blues, foi marcado por Kai Havertz, meio-campista de apenas 21 anos.