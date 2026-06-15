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Florian WirtzImago
Wessel Antes

Traduzido por

Gesto de extrema direita durante o jogo Alemanha x Curaçao? A FIFA inicia investigação sobre um indivíduo

Alemanha x Curaçao
Alemanha
Curaçao
Copa do Mundo

Shaun Evans, o árbitro australiano do VAR na partida entre Alemanha e Curaçao (7 a 1), corre o risco de ser punido. A FIFA iniciou uma investigação sobre um gesto que ele fez com a mão antes do jogo da Copa do Mundo.

Antes de cada partida da Copa do Mundo de 2026, a equipe do VAR é apresentada aos telespectadores. Um vídeo de Evans está se tornando viral na internet.

Nas imagens, é possível ver que o australiano faz um gesto com as mãos associado a grupos de extrema direita.

Trata-se do chamado gesto do “ok”. Três dedos estendidos formam a letra “W”, enquanto o polegar e o indicador formam o “P”. Essas duas letras simbolizam o termo “White Power”.

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Um porta-voz da FIFA confirmou ao The Athletic que a federação iniciou uma investigação sobre Evans.

O árbitro de 38 anos não é diretamente culpado, já que o símbolo também é um emoji popular e é usado como brincadeira.

A Alemanha venceu a partida com facilidade por 7 a 1. Após o jogo, um momento maravilhoso também se tornou viral nas redes sociais.

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