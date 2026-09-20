Depois de uma decepcionante temporada por empréstimo no Bayern de Munique, Jackson trocou, no verão europeu, seu clube de origem, o Chelsea, pelo Aston Villa por 55 milhões de euros. O início no novo clube foi irregular. Jackson até marcou na vitória por 3 a 2 sobre o Club Brugge na Champions League, mas passou em branco nos primeiros três jogos da Premier League, sem participação em gol.

Na vitória por 3 a 2 sobre o Tottenham Hotspur, no sábado, o atacante de 25 anos enfim quebrou o jejum. Após um grande domínio de bola, Jackson fez o momentâneo 2 a 0. No entanto, sua comemoração na sequência causou dúvidas. Em pé, diretamente diante da câmera de TV, ele primeiro manteve o polegar estendido na horizontal, depois o levantou lentamente, em seguida o moveu rapidamente para baixo, antes de levá-lo em direção ao pescoço e imitar um gesto de decapitação. Até agora, não se conhecem os motivos por trás disso.

Detalhe picante: por causa de uma comemoração semelhante, Paris Brunner corre risco de suspensão na Ligue 1 francesa. O atacante alemão da seleção sub-21, de 20 anos, da AS Monaco, também havia feito um gesto de decapitação no fim de semana passado após marcar um gol. Depois disso, a comissão disciplinar da Ligue 1 entrou em ação e pretende tomar uma decisão na próxima quarta-feira sobre uma possível suspensão.

Jackson e Emery se conhecem do Villarreal

Enquanto Jackson fazia seu gesto de decapitação, seu técnico Unai Emery comemorava de forma excessiva à beira do campo e, em meio à empolgação, socava um saco de bolas. Emery e Jackson ainda se conhecem dos tempos em comum no Villarreal, onde o atacante senegalês havia conseguido sua afirmação.

"Talvez tenha sido a primeira partida em que Jackson mostrou toda a sua força", disse Emery após a vitória sobre o Tottenham. "Nos jogos anteriores, ele ainda não tinha mostrado totalmente que entendeu tudo o que esperamos dele." Jackson disputa minutos no comando do ataque do Villa com Tammy Abraham.

A vitória sobre o Tottenham foi a primeira do Villa nesta temporada da Premier League. Após cinco rodadas, a equipe de Birmingham ocupa um decepcionante 15º lugar, com apenas quatro pontos.