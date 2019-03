Gesto de Cristiano Ronaldo devia "ficar no campo", diz Nedved sobre possível punição

Diretor da Juve acredita que CR7 não corre risco de ser punido pela Uefa após gesto durante o jogo contra o Atlético

Diretor da , Pavel Nedved, não teme uma punição da Uefa sobre Cristiano Ronaldo após a controversa comemoração do jogador em um dos três gols feitos nas oitavas de final da Champions League 2018-19, contra o Atlético de Madri, em Turim.

A Juve perdeu a primeira partida das oitavas de final por 2 a 0, em Madri. Durante a vitória da equipe espanhola, o treinador do time local, Diego Simeone, comemorou o gol com um gesto considerado inadequado para a situação.



(Foto: N/A)

Em resposta ao técnico do Atlético, o atacante português repetiu o movimento semelhante ao celebrar o tento feito.

No entanto, Nedved acredita que as ações feitas pelo à Uefa não merecem uma sanção ou uma possível suspensão. Em entrevista à Sky Sport Italia, o diretor comentou: "Não temo uma proibição. É um gesto que deve permanecer em campo. As emoções expressadas em campo devem permanecer lá”.

"Ele foi muito insultado em Madri e também pelos torcedores que vieram à nossa casa. Eu entendo, então vamos seguir em frente sem nenhuma proibição. Nós merecemos nos classificar. Foi uma coisa linda para eles e nossos fãs”, explicou.

Nesta sexta-feira (15), foi realizado o sorteio das quartas de oitavas da Champions e a Juve terá pela frente a “zebra” da competição, o . O time holandês se classificou após eliminar o graças a goleada por 4 a 1, em pleno Santiago Bernabéu.

"Acho que vai ser um empate bonito. O Ajax mostrou o que pode fazer eliminando o Real Madrid. Não foi por acaso. Gostei muito do desempenho deles. Temos que ter muito cuidado”, e seguiu.

Mais artigos abaixo

"Agora temos que enfrentar o Ajax com o mesmo entusiasmo que tivemos contra o Atlético. Estou muito feliz porque estou convencido de que serão dois belos jogos."

Caso derrote o Ajax nas quartas de final, o time italiano poderá enfrentar ou nas semifinais.