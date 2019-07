Gerson revela torcida pelo Flamengo em apresentação: “quem me conhece, sabe”

Revelado pelo Fluminense, o meio-campista disse estar realizando um sonho no Rubro-Negro

Contratado por 11,8 milhões de euros para ser mais uma opção no meio-campo do , Gerson revelou o seu amor pelo durante entrevista coletiva que lhe apresentou, ao lado do zagueiro Pablo Marí, como novo reforço para a equipe carioca.

Apesar de ser revelado pelo , clube que defendeu por duas temporadas no profissional antes de ser vendido para a , da , o jogador de 22 anos não teve problemas para revelar sua paixão clubística e, inclusive, citou a eliminação na Libertadores de 2008 como um dos momentos em que mais chorou em sua vida.

“Quando Flamengo foi eliminado pelo América-MEX, fiquei uma semana direto chorando, chorando, era torcedor doente do Flamengo. Hoje, vestindo a camisa, quero mudar isso e lembrar só de coisas boas”.

"Tenho um respeito muito grande pelo Fluminense, mas sempre tive o sonho de jogar pelo Flamengo. Quem me conhece sabe. Quando tive a oportunidade, não pensei duas vezes. Muitos têm esse sonho, agarrei com força. Quando jogar contra eles vou respeitar, mas defender o meu", disse.

"Não via a hora de poder assinar contrato. A gente não tinha muitas condições, tive que sair por conta de dinheiro. Deus abençoou. Meu sonho que tinha desde moleque estou podendo realizar hoje", afirmou, garantindo estar pronto para jogar já neste domingo (21), contra o .

"Saí como meia. Na Itália, desde quando cheguei, a primeira coisa que aprendi foi a me dedicar na marcação. Cresci como jogador, me ajudou, estou à disposição do treinador para jogar onde ele pedir. Bom que me deu liberdade de fazer outras posições no campo", completou.