Além de Gerson, Olympique demonstra interesse em Gustavo Oliveira, do Sport

A pedido de Jorge Sampaoli, clube francês pode oficializar uma proposta por meia da seleção brasileira sub-20

O Olympique de Marseille não tem medido esforços para fechar a contratação do meia Gerson, do Flamengo. O clube francês, no entanto, também mira outro jogador do futebol brasileiro: trata-se de Gustavo Oliveira, do Sport Recife. O meia de 18 anos vem sendo monitorado de perto por Jorge Sampaoli, atual treinador da equipe francesa, desde os tempos de Atlético-MG.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Segundo apuração da Goal, houve um contato inicial e há expectativa de que as conversas sejam intensificadas em junho, mais perto da abertura da janela de transferências (dia 1º de julho para os clubes franceses). O Marselha, no entanto, não é o único clube interessado no jogador, campeão do torneio Internacional Sub-20 com a camisa da seleção brasileira: conforme já foi noticiado pela Goal em abril, Ajax, Monaco e alguns clubes da MLS também já demonstraram interesse.

Ciente do interesse de clubes de fora do Brasil, o Sport estendeu recentemente o contrato de Gustavo Oliveira, que assinou uma renovação válida até 2026. Nascido em Presidente Dutra, no Maranhão, o meia chegou a passar por um período de testes no Palmeiras, mas foi dispensado depois de dois meses.

Antes de desembarcar na Ilha do Retiro, Gustavo passou pela base do Ceará ainda em 2018. Em 2019, se destacou no Sport e no ano passado recebeu a sua primeira oportunidade no time principal sob o comando do técnico Jair Ventura, após se destacar no Brasileirão sub-20.

A promessa do Leão da Ilha participou de 13 partidas pela equipe principal nesta temporada, ainda sem marcar nenhum gol.