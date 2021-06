Gerson já fala em tom de despedida do Flamengo: "espero voltar a vestir essa camisa"

Volante foi eleito o melhor em campo na vitória deste domingo (13), e demonstra vontade de retornar ao clube carioca

O Flamengo venceu o América Mineiro por 2x0 neste domingo (13), com gols de Bruno Henrique e Rodrigo Muniz. Gerson, vendido para o Olympique de Marselha, foi considerado o melhor em campo.

Entrevistado ao fim da partida, o volante aproveitou para comentar sua passagem pelo Flamengo, e revelou o desejo de voltar a atuar pelo clube carioca.

“Eu realizei um sonho, né? De ter a oportunidade de vestir o manto sagrado. Está acabando (a passagem pelo Flamengo), mas espero um dia voltar. Muito feliz por tudo o que vivi aqui dentro, e espero que o Flamengo continue conquistando muitas coisas. Espero um dia voltar a vestir a camisa tão sonhada”.

Contratado por 15 milhões de euros (pouco mais de 92 milhões de reais na cotação atual), o Gerson já tem data para realizar seu último jogo pelo Flamengo, contra o Fortaleza, no próximo dia 23. Até lá o clube carioca ainda enfrenta Coritiba, Athletico Paranaense e Red Bull Bragantino.

Com a vitória, o Flamengo segue com 100% de aproveitamento no Brasileirão, e ocupa a terceira posição da tabela, mesmo com uma partida a menos que os rivais.