Gerson faz primeiro gol em jogos oficiais e ajuda em vitória do Olympique de Marseille

Meio-campista anotou o segundo gol na vitória por 3 a 1 dos donos da casa sobre o Saint-Étiene

A semana para Gerson foi especial. Depois de receber a convocação de Tite para os jogos contra Chile, Argentina e Pedru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o meio-campista ex-Flamengo anotou, neste domingo (28), o primeiro gol com a camisa do Olympique de Marseille em jogos oficiais.

Aos oito minutos do segundo tempo, Gerson recebeu dentro da área e finalizou com precisão para colocar o 2 a 1 no placar do Marseille diante do Saint-Étiene, pela quarta rodada da Ligue 1. Na comemoração, o ex-Flamengo fez o tradicional "vapo". O time de Sampaoli venceu a partida por 3 a 1, Cengiz Under foi o responsável pelo terceiro gol.

Gerson já havia balançado as redes com a camisa do Olympique de Marseille na pré-temporada, em jogo amistoso. Na ocasião, o meio-campista tocou na saída do goleiro e abriu o placar na vitória por 3 a 1 sobre o Servette, da Suiça, em amistoso disputado na França.

Agora, Gerson é aguardado em São Paulo, no início da próxima semana, para se apresentar à seleção brasileira. O meio-campista foi chamado após problemas na liberação de jogadores que atuam na Premier League. Esta é a primeira oportunidade do jogador na seleção principal.