Gerson dá a volta por cima e vira protagonista no Olympique de Marselha

Com um início discreto na França, Gerson é o verdadeiro destaque do Olympique de Marselha nesta reta final de temporada. Neste final de semana, aliás, o brasileiro foi o responsável por garantir a vitória contra o Reims, com um remate de dentro da área.

Depois de entrar no intervalo, e em um jogo complicado para o Marselha, o meio-campista estava ligado para aproveitar um passe, invadir a área, cortar o zagueiro e bater rasteiro ao gol.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na verdade, este feito representa todo seu desempenho apresentado nesta segunda parte da temporada para o time de Jorge Sampaoli.

Há alguns meses, seria difícil imaginar tal trajetória deu Gerson. Seu início na aventura de Marselha foi certamente muito promissor, com um gol e uma assistência em três dias, mas - assim como sua equipe - o brasileiro encontrou muitas dificuldades.

"A Liga 1 é um campeonato mais físico, com mais pressão, é diferente do Brasil. Tem que ganhar velocidade aqui", explicou Jorge Sampaoli, técnico da equipe.

Naquela época, muitas pessoas questionavam a indiscutível vaga na equipe reservada pelo treinador para Gerson. Depois disso, uma partida no banco, portanto, 12 minutos curtos de jogo durante o clássico contra o Paris Saint-Germain.

Nunca agradável para um jogador de futebol. Alguns jogadores, na verdade, poderiam ter virado, até abandonado, o barco, mas não o brasileiro. Não é o tipo dele.

Getty Images

No início da temporada, após uma transferência de 20 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) do Flamengo, ele também não desistiu quando Sampaoli o usou em muitas posições, exceto na sua. Atuando em todos os lugares, Gerson aprendeu, acima de tudo, a se adaptar e mudar seu posicionamento durante a partida de acordo com o sistema de jogo, que é um dos fundamentos básicos da filosofia de seu treinador.

Seja ele meia-esquerda, meio-campista central, defensivo ou ofensivo ou mesmo... lateral, Gerson brilha. E ver Dimitri Payet tão perto dele em campo não é estranho. Os dois jogadores falam o mesmo futebol, e isso foi novamente visto com a assistência do francês para o brasileiro.

Para mudar tão drasticamente em comparação ao seu início, Sampaoli foi determinante nesta situação, enviado mensagens claras ao jogador ao colocá-lo no banco de reservas em algumas partidas.

Depois disso, Gerson recebeu alguns minutos e respondeu com uma assistência contra o Nice, gols contra o Nantes e Brest e um excelente desempenho contra o Angers nesta reta final de temporada.

Por ser decisivo em cada partida e, acima de tudo, mostrando uma serenidade incrível com a bola no pé, Gerson nunca entra em pânico, quase sempre faz as escolhas certas e melhora a cada partida.

Getty

"Ainda estamos trabalhando para evoluir na direção certa. Sei que estou em uma boa fase agora, mas tenho que manter o foco. Tenho que continuar trabalhando para melhorar ainda mais", disse o brasileiro após a vitória, neste fim de semana, contra o Reims.

A proteção de bola que atrasa o jogo, acabou. Gerson joga com eficiência, mas também sabe cadenciar quando necessário. Um verdadeiro jogador completo, que está tendo a melhor temporada de sua carreira em termos de estatísticas, com 7 gols e 9 assistências em 42 jogos.

A temporada pode ser ainda mais bonita com um troféu, e o brasileiro obviamente estará em campo contra o Feyenoord, pela semifinal da Conference League, nesta quinta-feira (28), às 16h (de Brasília), para dar o primeiro passo rumo à final da competição.

Mais artigos abaixo

Um ótimo final de ano aguarda o Olympique de Marselha e Gerson. E seja qual for o objetivo, podemos dizer que a primeira temporada do brasileiro em Marselha terá sido um grande sucesso.

Enquanto espera pela segunda temporada, já que o brasileiro não quer, de forma alguma, ir para outro lugar: "Aqui, me sinto em casa, a minha família está feliz. No clube, com os meus companheiros, estou feliz", disse o jogador.

Os torcedores também, e não é pouco.