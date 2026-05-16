Gerrard tira uma conclusão extremamente dolorosa sobre Slot após a crítica de Salah

Steven Gerrard criticou duramente a situação atual do Liverpool sob o comando de Arne Slot. O ícone do clube reage a uma mensagem marcante de Mohamed Salah após a dolorosa derrota para o Aston Villa e afirma que a equipe, sob o comando de Slot, perdeu completamente sua identidade. Segundo Gerrard, as palavras de Salah mostram que há grandes problemas internos em Anfield.

O Liverpool sofreu uma derrota sem chances no Villa Park, registrando assim a décima segunda derrota na liga nesta temporada. Após a partida, Salah quebrou seu habitual silêncio nas redes sociais com um apelo para que o clube volte ao seu antigo nível. “Quero ver o Liverpool novamente como aquele time agressivo e ofensivo que os adversários temem”, disse Salah. “O Liverpool deve ser um time que ganha títulos. Esse é o futebol que conheço e essa é a identidade que precisa voltar e ser mantida.”

Gerrard acredita que Salah enviou um sinal deliberado ao mundo exterior. “Uau. Isso é realmente muito interessante”, disse o ex-capitão dos Reds à TNT Sports. “Mo Salah normalmente mal fala e muito menos posta esse tipo de mensagem no X. Para mim, ele está deixando claro que as coisas não estão bem dentro daquele vestiário.”

Segundo Gerrard, fica visível que Salah percebeu que o Liverpool perdeu seu estilo de jogo característico. “A identidade desapareceu e dói para ele ver isso com seus próprios olhos”, disse o ex-meio-campista. Com isso, Gerrard parece também questionar a maneira de trabalhar de Slot, que, desde sua chegada, tenta implementar um estilo de jogo mais controlador.

“Estou surpreso principalmente pelo momento em que ele faz isso”, continua Gerrard. “Falta apenas um jogo, sua última partida pelo Liverpool. Ele raramente dá entrevistas e agora vem com uma mensagem tão clara. Isso é bastante devastador para o técnico e a comissão técnica.”

Gerrard assistiu à derrota para o Aston Villa com os olhos cheios de lágrimas. “Desmoronar é uma palavra forte, mas, sinceramente, foi terrível de se ver”, disse o ícone do clube. “A pressão agora recai totalmente sobre os jogadores e o técnico, porque esse nível simplesmente não é bom o suficiente. Doeu ver o Liverpool jogar assim.”