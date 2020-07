Gerrard: "Suárez não respeitava ninguém no Liverpool, mas no bom sentido"

A lenda do Anfield elogiou seu ex-companheiro e afirmou que o título da Premier League ajuda a "enterrar alguns demônios"

Steven Gerrard elogiou muito Luis Suárez, que, segundo o ex-capitão, não tinha respeito por ninguém em seu período no . Porém, Gerrard afirmou que era num bom sentido.

Quer ver a Premier League ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Participando do podcast BBC's Match of the Day Top 10, Gerrard elegeu o uruguaio como o melhor jogador com quem jogou. "Muitos atacantes que nós contratamos tinham respeito por jogadores como Jamie Carragher, mas ele (Suárez) não respeitava ninguém, mas no bom sentido."

Mais times

O ex-capitão dos Reds contou como o uruguaio se comportava nos treinos: "Ele ficava trombando com os zagueiros, dava umas mordidas neles, deixava o cotovelo levantado e não é isso que normalmente você vê nos treinamentos. Mas Suárez colocava qualquer defensor contra a parede sempre que podia."

Hoje no , Suárez chegou ao Liverpool em 2011, após uma boa passagem pelo , e rapidamente caiu nas graças da torcida. Sua entrega dentro de campo e seus gols deram a ele o status de um dos ídolos recentes do clube. Foram 82 gols em 113 com a camisa dos Reds.

"Você sabia logo de cara que ele seria um grande jogador no Liverpool", completou Gerrard.

Agora treinador, no comando do , da , um dos maiores ídolos dos Reds falou sobre o título do Liverpool na Premier League, feito que ele nunca conseguiu. "Em primeiro lugar, para mim, foi fantástico enterrar alguns demônios, que estavam lá desde 2014. Foi certamente um grande alívio".

Gerrard se referia ao vice-campeonato da Premier League de 2013/14, marcado pelo escorregão do capitão, que culminou no título do naquela temporada.

Mais artigos abaixo

"Sendo torcedor e ex-jogador do Liverpool, conheço a grande e longa espera e ainda tenho contato com muitos jogadores que estão naquele vestiário, então muitos deles compartilharam essa dor comigo."

A entrega da taça da Premier League acontece após o jogo desta quarta-feira, 22 de julho, quando o Liverpool recebe o Chelsea em Anfield.