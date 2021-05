Gerrard no Tottenham? Ídolo do Liverpool vai substituir Klopp, diz Crouch

Crouch exalta o trabalho do treinador à frente dos Rangers na Escócia

O Tottenham continua em busca de um novo técnico e viu uma possível investida a Steven Gerrard, campeão escocês pelo Rangers, mas Peter Crouch disse que “quando Gerrard retornar a Inglaterra, será para substituir Jurgen Klopp”.

A lenda do Liverpool continuar a ver seu patamar subindo como treinador. Após vencer o campeonato da Escócia de forma invicta, é só uma questão de tempo até que outro desafio seja aceito pelo treinador.

No entanto, Gerrard está vinculado com o Rangers até 2024, o que reflete no trabalho de Klopp em Anfield. E Crouch não consegue ver seu ex-companheiro de Liverpool e da Inglaterra aceitando suceder a José Mourinho no comando do Tottenham enquanto ele pode esperar uma oferta do norte da Inglaterra.

Crouch disse ao Daily Mail quando questionado se há alguma chance dos Spurs atrair Gerrard de volta à Inglaterra: “As ações de Steven estão subindo e a maneira como ele comandou o renascimento do Rangers é excelente.”

“Ouço pessoas falando sobre a força da liga escocesa e questionando a qualidade, mas o que eu diria é o seguinte: se foi tão fácil, por que as equipes não ficam invictas todos os anos?”

“Ele vai ser um treinador excelente e se eu comandasse o Tottenham, estaria absolutamente interessado em um homem do seu calibre.”

Jurgen Klopp é o atual treinador do Liverpool. Foto: Getty

“Mas você poderia ver Steven Gerrard comandando algum time na Inglaterra além do Liverpool? Não, nem eu. Quando Steven voltar à Inglaterra será para substituir Jurgen Klopp. Eu realmente não vejo isso de outra forma.”

Os Spurs continuam procurando um novo treinador. O atual técnico da Lazio Simone Izaghi parece ser o favorito, acompanhado do técnico do Leicester, Brendan Rodgers. Já o nome de Gerrard não é favorito entre os dirigentes do clube.