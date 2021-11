Gerrard baniu ketchup no elenco do Aston Villa. Sim, é isso mesmo

Steven Gerrard já chegou no Aston Villa com uma abordagem ousada. O novo treinador proibiu seus jogadores de consumirem ketchup em suas refeições, em uma abordagem parecida com outros grandes treinadores, como Antonio Conte.

Depois de uma bem-sucedida passagem pelo Rangers, da Escócia, Steven Gerrard está de volta à Premier League, onde se tornou ídolo do Liverpool como jogador. Hoje, como treinador do Aston Villa, o ex-jogador de 41 anos está começando a implementar suas ideias no clube em que acabou de chegar.

Recém anunciado pelo Aston Villa, Gerrard fez sua entrevista de apresentação nesta quinta-feira (18), às véspera de sua estreia, neste sábado (20), contra o Brighton. Em uma das partes curiosas de sua primeira conferência como treinador do time inglês, o ex-jogador admitiu uma medida polêmica que tomou no vestiário do clube - mais especificamente na alimentação dos atletas.

Adotando a mesma postura que grandes técnicos do mundo, como Antonio Conte, que hoje está no Tottenham, Gerrard baniu o ketchup do cardápio de seus jogadores. Segundo ele, a regra se dá pela preocupação em manter o nível e a forma física de seus novos comandados do Villa Park.

"Foi banido antes de eu ter visto!", disse o novo treinador. "Os jogadores têm que ter a mentalidade correta. Ir acima e além. Eles precisam se esforçar para estar na elite".

Outro assunto abordado na entrevista foi, claro, o Liverpool. Ídolo dos Reds, Gerrard vai reencontrar Anfield e seu ex-time já em sua quinta partida comandando o Aston Villa, em 11 de dezembro, pela 16ª rodada da Premier League. O ex-capitão, porém, garante que está focado no presente e não em seu antigo clube, apesar de se manter em contato constante com Jurgen Klopp, treinador dos Reds.

“Todo mundo sabe o que o Liverpool significa para mim, mas o foco e o meu compromisso estão totalmente com o Villa", disse.

Tenho estado em contato com Klopp, esbarro nele quando ele passeia com seus cães", contou. "Ele me enviou uma mensagem dizendo que está 'ansioso por um grande abraço de lado' quando o Villa jogar contra o Liverpool no próximo mês".

Antes de pensar no Liverpool, porém, Gerrard ainda tem outros compromissos. O primeiro contra o Brighton, neste sábado (20), às 12h (de Brasília), para depois ainda enfrentar Crystal Palace, Manchester City e Leicester antes de ir a Anfield.