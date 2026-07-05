Gerou grande polêmica... A FIFA impõe punição “não oficial” ao árbitro da partida entre França e Paraguai

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) desferiu um duro golpe ao árbitro da partida entre França e Paraguai, ontem à noite, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O árbitro uzbeque Ilgiz Tantashov foi alvo de críticas generalizadas por suas decisões polêmicas ontem durante a partida entre França e Paraguai, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que terminou com a vitória dos Bleus (1 a 0).

A maioria dos jornais esportivos internacionais concordou que o nível da arbitragem ficou aquém do esperado, especialmente diante da grande quantidade de intervenções violentas que marcaram a partida.

A partida registrou 29 faltas cometidas por jogadores do Paraguai, mas o árbitro marcou apenas 13 contra eles, sem mostrar nenhum cartão — um episódio descrito como sem precedentes para a seleção paraguaia em uma Copa do Mundo nos últimos 28 anos.

De acordo com as últimas informações do canal RMC Sport, não se espera que o árbitro uzbeque seja punido pela FIFA.

No entanto, é improvável que ele volte a apitar na Copa do Mundo de 2026, o que constitui uma espécie de punição não oficial.