Geromel sofre trauma no pé e desfalca o Grêmio por 15 dias

A lesão aconteceu no treino de sábado

O departamento médico do Grêmio confirmou na manhã deste domingo que o zagueiro Pedro Geromel sofreu um trauma no pé esquerdo e, por isso, foi vetado da partida contra o Ceará.

A lesão aconteceu no treino de sábado, no último trabalho antes do jogo. Geromel levou uma pancada no pé esquerdo. Existia a suspeita de uma fratura, que não foi confirmada pelo DM gremista.

A previsão é de que Geromel fique no mínimo 15 dias em tratamento. Com isso, o defensor vai desfalcar o time nos jogos contra o Flamengo, na Copa do Brasil e também no Brasileiro, e contra o Athlético-PR.

O retorno deve acontecer no dia três de outubro, quando o Grêmio recebe o Sport Recife, em Porto Alegre.

Esta é a segunda lesão que Pedro Geromel sofre no pé esquerdo nesta temporada.

A primeira foi no início deste ano, quando lesionou o ligamento no tornozelo esquerdo, o que afastou o zagueiro por três meses dos gramados.