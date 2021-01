Geromel lesiona tornozelo e deve ficar de fora da decisao da Copa do Brasil contra o Palmeiras

Zagueiro torceu o tornozelo no Gre-Nal deste domingo (24) e lesionou os ligamentos. Retorno deve ocorrer entre seis e oito semanas

Um dos principais nomes do sistema defensivo do , Pedro Geromel deve ficar de fora da decisão da Copa do Brasil, quando o time gaúcho enfrenta o Palmeiras. O zagueiro torceu o tornozelo no duelo deste domingo (24) contra o Internacional.

O Grêmio divulgou uma nota na manhã desta segunda (25), que informa sobre uma lesão nos ligamentos do tornozelo do defensor. Ainda segundo o clube, Geromel ficará longe dos gramados entre seis e oito semanas, o que faz com que ele não se recupere a tempo para o confronto contra o na final da copa.

O clássico contra o Inter marcava o retorno do zagueiro após um período de trinta dias afastado, também por lesão. Na temporada de 2020, Geromel disputou apenas 32 dos 65 jogos do Grêmio até aqui, sendo que só 13 deles foram no Brasileirão (onde o Tricolor já jogou 31 vezes).

Boletim Médico - Pedro Geromel.https://t.co/DBigPee7CX — Grêmio FBPA (@Gremio) January 25, 2021

A boa notícia para os gremista é que, mesmo sem um de seus principais defensores, o time comandado por Renato Gaúcho segue com a defesa menos vazada da competição, com apenas 27 gols sofridos. O treinador disparou contra a arbitragem após o fim do Gre-Nal, por considerar a intervenção do juiz inadequada.

Vale lembrar que, caso o vença a final contra o (que acontece no próximo sábado, 30/01) e seja campeão da Libertadores, as partidas da final da Copa do (originalmente agendadas para os dias 11 e 17 de fevereiro) serão mudadas para os dias 28 de fevereiro e 7 de março. Com isso, Geromel teria tempo extra para se recuperar, e talvez participar da decisão.