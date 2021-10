Geromel e Borja treinam e podem reforçar o Grêmio contra Atlético-GO

O Tricolor luta para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro

O técnico gremista Vagner Mancini vai ganhar reforços importantes para o confronto contra o Atlético-GO, na próxima segunda-feira (25), no Estádio Antônio Accioly. No treino desta sexta-feira (22) o zagueiro Pedro Geromel e os atacantes Borja e Léo Pereira treinaram normalmente e já podem ficar à disposição para a próxima partida.

Pedro Geromel sofreu uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo no dia 12 de setembro e ficou por mais de um mês em recuperação. Nesta semana o zagueiro e capitão do Grêmio já havia treinado com bola, mas o trabalho mais forte acabou ocorrendo na tarde desta sexta.

Já o centroavante Borja acabou sofrendo uma lesão em um dos tendões do tornozelo esquerdo no início do mês de outubro. O atacante também acabou sendo cortado da seleção da Colômbia nos últimos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Borja é um dos artilheiros do Grêmio neste Brasileirão, com quatro gols marcados.

O atacante Léo Pereira está recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo. Léo não é titular, mas é sempre uma das primeiras alternativas para ingressar no jogo.

O objetivo agora é dar o melhor condicionamento físico para estes jogadores. A tendência é de que apenas Borja comece como titular no jogo da próxima segunda-feira. Pedro Geromel deve viajar, mas por estar a muito tempo parado deve ficar como alternativa no banco de reservas.

Vagner Mancini terá mais dois treinos para acertar o time até segunda-feira, dia do jogo contra o Atlético-GO. O Tricolor é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos ganhos. Uma vitória na próxima rodada, com a ajuda de resultados paralelos, o Grêmio poderá sair da zona do rebaixamento, onde está desde a segunda rodada do campeonato.