Germán Cano sobre o futebol brasileiro: "o jogo bonito acabou"

Atacante analisou também o Defensa y Justicia, adversário do Vasco na Copa Sul-Americana

Um dos principais atacantes do futebol brasileiro, o argentino German Cano se prepara para voltar ao país de origem com o . Nesta quinta-feira (26), o time Cruzmaltino encara o Defensa y Justicia, pela .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em entrevista ao diário "Olé", o jogador fez uma análise do confronto que terá pela frente, mas falou também sobre o futebol brasileiro. Segundo Cano, o "jogo bonito" ficou para trás e não é mais praticado no .

Mais times

"Aqui eles marcam um gol e é quase impossível empatar ou virar o jogo. Ficam todos atrás e ferrou. O jogo bonito acabou. Nos primeiros 15, 20 minutos te colocam muita pressão. Com sorte, você consegue chegar uma e é gol".

Mais artigos abaixo

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Cano rasgou eligios a Crespo, treinador do Defensa y Justicia e destacou o adversário complicado que o Vasco terá pela frente.

"Os times de Crespo saem jogando de trás, arriscam muito. Eu gosto do sistema porque sei que algum momento vão perder (a bola). Não há nomes fortes mas não me fixo muito em nomes porque somos 11 contra 11 e num jogo tudo pode acontecer. Hernán me encantava. Eu o acompanhava como atacante. Era um craque, um goleador que jogava. Definia bem, técnico, muito completo. Deixou seu nome no River, na Europa, na seleção. Será um rival complicadíssimo".