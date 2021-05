Gerente da Havan comemora parceria e quer vender camisas do Flamengo nas lojas

Lucas Hang destacou que o Rubro-Negro é o maior clube de massa do país e tem uma torcida apaixonada

O Flamengo acertou, nesta segunda-feira (10), o patrocínio da rede de departamentos Havan. O contrato será firmado até dezembro de 2021 e vai render aos cofres do clube cerca de R$ 6,5 milhões. Em contato com a reportagem da Goal, Lucas Hang, gerente de novos negócios da empresa, comemorou o acerto e explicou os motivos da parceria.

O que está faltando nessa foto? 🧐 pic.twitter.com/xrxl0yjI30 — Flamengo (@Flamengo) May 10, 2021

"Decidimos pelo Flamengo pelo fato de ser o maior clube de massa do Brasil, ter uma torcida muito apaixonada. Um time que está no Brasil inteiro, assim como a Havan. Nossa expectativa é mostrar um pouco mais da nossa cara, da Havan. Somos muito além do que a maioria das pessoas acham. Somos uma empresa de 35 anos de história e hoje está conseguindo fazer parceria com a maior torcida do mundo. É sinal de muito orgulho e faz com que a gente queira estender essa parceria e ajudar o Flamengo cada vez mais".

Lucas ressaltou a importância do diretor de futebol Bruno Spindel na aproximação das duas empresas e garantiu que o Flamengo sempre esteve no radar.

"Realmente o Flamengo sempre esteve no nosso radar, a gente nunca chegou a avançar muito nas conversas mas sempre houve essa cogitação do nosso lado. Acabou avançando por conta de contatos que nos ajudaram entre as duas partes. O Bruno Spindel foi um dos responsáveis por isso, ele entrou em contato comigo e passamos a conversar, depois falamos com o marketing do Flamengo".

Por fim, ele revelou que há interesse da Havan em comercializar produtos do Flamengo em suas lojas espalhadas pelo Brasil.

"Temos interesse, estamos entrando em contato com o Flamengo e Adidas para vender no nosso site e na loja, não esta fechado ainda, mas o interesse existe e deve acontecer".