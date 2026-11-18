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O técnico do Tenerife, Alvaro Cervera, rebateu duramente Gerard Pique, dono do Andorra, por seus comentários sobre a controversa suspensão de 12 jogos aplicada ao goleiro Jesus Owono. A divergência pública ocorre após Pique criticar a severidade da punição, imposta depois de um choque em campo que levou à morte de Jesus de Miguel.

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Cervera responde aos comentários de Pique

Cervera se pronunciou publicamente sobre os comentários de Pique, dono do Andorra, a respeito de uma recente suspensão de 12 jogos . A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) suspendeu o goleiro do Andorra, Jesus Owono, após um choque trágico em campo na segunda divisão espanhola. O incidente, ocorrido em 2 de novembro, resultou na morte do atacante do Tenerife Jesus de Miguel, de 30 anos .

De Miguel sofreu uma parada cardíaca um dia depois de Owono atingi-lo no peito ao avançar para afastar a bola. Após a imposição da longa suspensão, Pique argumentou que a punição deveria levar em conta o lance em si, e não suas consequências devastadoras. Isso levou Cervera a se manifestar e contestar a visão do dono do Andorra sobre o lance.

Defesa dos interesses do clube

Cervera adotou um tom ponderado ao comentar as declarações do acionista majoritário do Andorra. Ele reconheceu que Pique provavelmente estava cumprindo suas funções administrativas ao se manifestar contra a severa punição disciplinar.

"Não vi o vídeo de Pique, mas ouvi o que ele disse", explicou Cervera, segundo a ESPN. "Imagino que, como acionista majoritário do Andorra, ele esteja apenas fazendo seu trabalho e tenha de defender seus jogadores e seu clube. É exatamente o que está fazendo."

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O lance em campo é questionado

Owono recebeu cartão vermelho direto imediatamente após o choque com De Miguel. Mais tarde, o comitê disciplinar da Federação Espanhola de Futebol justificou a suspensão de 12 jogos citando conduta violenta e uso de força excessiva. Ao abordar a afirmação de Pique de que apenas o lance deveria ser julgado, Cervera rebateu enfaticamente o ex-zagueiro.

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"Pique disse que são as consequências que são punidas, não o lance em si, não foi?", acrescentou Cervera. "Acho que ele deveria analisar o lance em si. Não me manifestei publicamente, nem pretendo fazê-lo, mas acho que isso poderia ter sido evitado. Não creio que seja o tipo de coisa que vemos todos os dias, como ele parece sugerir."

Seguir em frente após a tragédia

Os dois clubes agora precisam disputar o restante de suas campanhas na segunda divisão espanhola em meio a um profundo luto. O Tenerife tem a enorme tarefa de seguir jogando sem seu atacante após a morte trágica dele em 3 de novembro.

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Enquanto isso, o Andorra terá de lidar com a ausência de seu goleiro por uma parte significativa da temporada. Owono precisará cumprir integralmente a suspensão de 12 jogos antes de estar apto a voltar a campo.