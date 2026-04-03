Gerard: Os principais clubes da Arábia Saudita têm condições de competir na Premier League

O ex-jogador inglês Steven Gerrard acredita que os clubes sauditas que estão no topo da tabela poderiam competir normalmente em um campeonato do porte da Premier League.

Gerard já havia comandado o Al-Ittifaq por uma temporada e meia antes de ter seu contrato rescindido, devido aos maus resultados na Liga Roshen.

Gerrard disse em declarações ao programa “Over Lap”: “A Liga Roshen não é tão fácil quanto alguns imaginam, pois é extremamente competitiva e conta com um elenco fantástico de estrelas”.

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E acrescentou: “Na minha opinião, os clubes de ponta da Liga Roshen poderiam competir facilmente na Premier League, pois estamos falando de grandes jogadores como Karim Benzema e Aleksandar Mitrović, ex-jogador do Al-Hilal”.

E continuou: “Há um plano único dos dirigentes do futebol saudita, que é elevar o nível esportivo por meio do contato de todos os jogadores com estrelas como Ronaldo e Benzema”.

E concluiu: “Se o trabalho continuar no mesmo nível, a seleção saudita terá um desempenho notável na Copa do Mundo de 2034”.