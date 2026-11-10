Gerard Martín, zagueiro do Barcelona, falou sobre o momento vivido por sua equipe após a preciosa vitória sobre o Atlético de Madrid (2 a 1) no último domingo, afirmando que o triunfo devolveu a confiança aos jogadores depois das duas derrotas para Paris Saint-Germain e Real Madrid, além de destacar a necessidade de continuar evoluindo e de não encarar a Liga dos Campeões da Europa como uma obsessão, apesar do grande desejo da equipe de conquistar o título.

O zagueiro espanhol abordou o seu nível e o seu papel dentro da equipe, admitindo que os jogadores da linha defensiva estão sempre sob os holofotes por causa do estilo de jogo do Barcelona.

As declarações de Gerard Martín vieram durante sua conversa com o repórter Ashraf Ben Ayad, por meio de sua página oficial no "X", afirmando que o Barcelona segue atualmente no caminho certo.

Martín disse em sua entrevista: "A vitória sobre o Atlético foi importante para ganhar vantagem. Estamos apresentando um bom desempenho e ainda estamos no início da temporada, por isso precisamos continuar melhorando. Vejo que a equipe está jogando bem, e é verdade que nossas derrotas em duas partidas importantes consecutivas geraram certo descontentamento, mas estou tranquilo porque estamos no caminho certo".

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Apesar da vitória conquistada pelo Barcelona em Madrid, o zagueiro espanhol não ignorou as dificuldades enfrentadas pela equipe durante a partida, afirmando que o início não foi como se esperava, mas os jogadores conseguiram corrigir o rumo e voltar ao confronto

Ele explicou, segundo o jornal "Mundo Deportivo": "É verdade que não começamos bem a partida naquele dia, mas soubemos corrigir a situação e superá-la, e no fim vencemos, e isso é o que importa"

O zagueiro do Barcelona falou sobre as ambições da equipe na Liga dos Campeões da Europa, afirmando que os jogadores desejam conquistar o torneio, mas têm consciência da dificuldade da missão e não querem transformar esse objetivo em uma obsessão que possa afetar sua concentração.

Martín apontou: "Não sei se estamos obcecados ou não, mas temos que encarar a coisa passo a passo. Não a consideramos uma obsessão. Queremos vencê-la e faremos o nosso máximo para conseguir isso, mas sem cair na armadilha da obsessão. Sabemos que é um desafio difícil, mas faremos tudo o que estiver ao nosso alcance".

Sobre seu nível pessoal e como se sente dentro da equipe, Martín afirmou estar feliz por atuar pelo Barcelona, destacando que lida de forma natural com as pressões e críticas a que pode estar sujeito, especialmente porque a natureza do estilo de jogo da equipe mantém os zagueiros sob observação constante.

E acrescentou: "Estou muito feliz por jogar, e lido com isso de forma natural porque sei que, com o nosso estilo de jogo, se houver qualquer dúvida, a defesa estará sempre sob os holofotes. No meu caso, se a equipe não estiver bem, o questionamento recairá sobre a posição de zagueiro central".

Gerard Martín encerrou sua fala comentando o apelido que seus companheiros lhe dão no vestiário do Barcelona, onde o chamam de "Maldini", em referência à lenda da defesa italiana Paolo Maldini, afirmando que esse nome ainda o acompanha dentro da equipe. Martín disse rindo: "Ainda me chamam assim".