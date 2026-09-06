Georginio Wijnaldum (35) encontra novo clube e vai assinar por um ano

Georginio Wijnaldum não vai deixar a Arábia Saudita. O especialista em mercado de transferências Ben Jacobs escreve que o meio-campista sem clube vai assinar com o Ittihad Club por uma temporada, com opção de renovação por mais uma.

Wijnaldum estava livre no mercado depois de seu contrato com o Al-Ettifaq terminar neste verão europeu. O jogador de Roterdã, agora com 35 anos, teve uma passagem de sucesso por lá, com 38 gols e 17 assistências em 101 partidas.

Wijnaldum foi especialmente decisivo na última temporada pelo Al-Ettifaq. Com 17 gols e 7 assistências em 34 jogos, foi um jogador crucial na equipe. O destro queria ir para a Copa do Mundo, mas acabou preterido pelo técnico Ronald Koeman.

Jacobs escreveu em agosto que Wijnaldum negociava com o Real Salt Lake, mas, ao que tudo indica, não houve acordo com o clube americano.

O Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, também estava interessado no experiente meio-campista. Portanto, será o Ittihad Club, onde ele vai atuar ao lado do compatriota Steven Bergwijn.

O Ittihad Club também manteve por muito tempo seu foco em Anis Hadj Moussa, do Feyenoord. Esse negócio, porém, agora parece ter fracassado porque o clube saudita não quer fornecer uma garantia bancária aos dirigentes de Roterdã.

É possível que o Ittihad ainda procure o PSV neste domingo, que está ciente do interesse em Esmir Bajraktarevic. O bósnio, que ainda marcou contra o Ajax neste domingo, é visto, ao lado de Luiz Henrique, do Zenit São Petersburgo, como uma alternativa a Hadj Moussa.



