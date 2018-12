Gente como a gente! Torcedor revela que Pablo foi comemorar título do Athletico em fast food

Torcedor do Furacão tirou foto com o jogador e contou a história que bombou na internet

Existem muitas maneiras de se comemorar um título de campeão. No caso de Pablo, vencedor da Sul-Americana pelo Athletico Paranaense, ele parou no meio da rua para comemorar com a torcida e ainda passou em um drive-thru de uma famosa rede de fast food.

O caso foi registrado pelo torcedor Marcel, no Facebook.

A história bombou na internet e só a publicação original já conta com quase 30 mil curtidas e 7 mil compartilhamentos. Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

Chelsea suspende quatro torcedores por ofensas raciais contra Sterling

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

Libertadores em Miami? Por que a final entre Boca e River não será nos Estados Unidos

Pablo foi o vice-artilheiro do Athletico na Sul-Americana com três gols, ficando apenas atrás de Nikão, que balançou as redes por quatro vezes.

Segue abaixo o relato do torcedor:

"Depois de sobreviver ao jogo mais tenso que já vivi na Arena e já não sentir as pernas fora do estádio, me reuni com dois amigos para ir ao McDonald's comer algo antes de ir pra casa.

Chamamos um carro e já levamos sorte do motorista ser atleticano. Óbvio que aproveitamos e a gritaria comeu solta.

Em um semáforo fechado, a gente continuava gritando e vemos que o carro da frente abre a porta.

Era o Pablo, artilheiro da Sulamericana. Ele estava dirigindo e desceu para pular e gritar. Com a medalha no peito.

Os poucos que também estavam na rua na hora ficaram incrédulos.

Ele atendeu todos. Fotos, abraços e risadas.

E aí entra no carro e segue o rumo. A gente também.

E NÃO É QUE QUANDO CHEGO NO MCDONALD'S, O CARRO DO CARA ENTRA NO DRIVE-THRU? O CARA FOI COMEMORAR NO FAST FOOD DA MASSA. GENTE COMO A GENTE.

Mais artigos abaixo

Mano, máximo respeito por jogadores assim.

Nas resenhas que trocamos de novo na fila do drive, e agora com muito mais atleticanos, só lembro de pegar minha ficha de espera do lanche e jogar pra ele.

"Toma, te comprei um lanche"

"Não precisa.."

"Você me deu uma Sulamericana e eu não posso te dar um Big Tasty?"

Valeu por tudo, Pablo."