Genoa x Milan: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Após um tropeço na rodada passada, o líder da Serie A italiana quer voltar a vencer contra um time da parte de baixo da tabela

Na liderança da italiana e vivendo fase incrível depois de tanto tempo, o tem um desafio relativamente tranquilo para seguir isolado em primero lugar. Os Rossoneros visitam o , vice-lanterna da competição, nesta quarta-feira, às 16h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus, via streaming. Aqui na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Genoa x Milan DATA Quarta-feira, 15 de dezembro de 2020 LOCAL Estádio Luigi Ferraris - Genova, ITA HORÁRIO 16h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Milan recebe o / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus, na internet via streaming. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vivendo praticamente um sonho, após tantos anos decepcionantes, o Milan quer continuar abrindo vantagem na liderança da Serie A. No entanto, Stefano Pioli, treinador da equipe, sabe que não poderá conter vários jogadores. A principal ausência é a do ídolo, artilheiro e titular Zlatan Ibrahimovic. Bennacer, Gabbia e Kjaer também ficam de fora deste confronto.

O Genoa também não contará com o seu artilheiro, Marco Pjaca. Zappacosta, Zapata, Cassata, o capitão Criscito, Shomurodov e Pandev são outros desfalques para o time dirigido por Rolando Maran, 19º colocado no Campeonato Italiano.

Provável escalação do Genoa: Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Scamacca, Shomurodov.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Dalot, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GENOA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Genoa Serie A 7 de dezembro de 2020 Genoa 1 x 3 Serie A 13 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Benevento x Genoa Serie A 20 de dezembro de 2020 11h (de Brasília) Spezia x Genoa Serie A 23 de dezembro de 2020 16h45 (de Brasília)

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Sparta Praga 0 x 1 Milan 10 de dezembro de 2020 Milan 2 x 2 Parma Serie A 13 de dezembro de 2020

Próximas partidas