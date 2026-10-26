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Genoa x Juventus: prévia da Serie A; Juventus quer mostrar sua força no Luigi Ferraris diante de um Genoa resistente

Genoa x Juventus
Campeonato Italiano
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Juventus

A atuação precisa na vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Lecce recolocou a Juventus no caminho das vitórias. Agora, a equipe vai ao Estádio Luigi Ferraris enfrentar o Genoa, embalado pela vitória por 1 a 0 em casa sobre o Venezia.

Genoa x Juventus: detalhes da partida

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Campeonato Italiano - Rodada 9
Stadio Luigi Ferraris

O Genoa CFC recebe a Juventus FC na quarta-feira, 28 de outubro de 2026, às 21h45 SAST (19h45 GMT / 20h45 CET), pela 9ª rodada da Serie A, no Estádio Luigi Ferraris.

Força no meio-campo enfrenta a resistência do Genoa

A vitória segura por 2 a 0 fora de casa sobre o Lecce, no fim de semana, deu à Juventus a resposta de que precisava no campeonato nacional, deixando para trás o revés anterior diante da Lazio e o exigente empate por 2 a 2 com o Rennes em competição europeia. Depois dos gols de Weston McKennie e Douglas Luiz no primeiro tempo, a Juventus rapidamente volta suas atenções para a Ligúria, onde tem um compromisso no meio da semana. Pela frente, terá um Genoa determinado sob o comando de Daniele De Rossi, que chega com a confiança renovada após o gol preciso de Mikael Ellertsson no primeiro tempo garantir uma vitória importante por 1 a 0 em casa sobre o Venezia, no domingo.

Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images

Duelo-chave: Mikael Ellertsson x Pierre Kalulu

Ameaça direta pelos lados: Mikael Ellertsson decidiu a partida para o Genoa contra o Venezia, abrindo o placar aos 25 minutos e dando impulso constante ao ataque pelas pontas. Suas arrancadas em direção aos espaços entre o centro e as laterais do campo exigirão atenção da defesa da Juventus.

Solidez defensiva: Pierre Kalulu segue oferecendo versatilidade tática pelo lado direito da defesa da Juventus. Contra o Lecce, completou 41 passes e venceu os dois duelos pelo chão que disputou. Kalulu terá a tarefa de conter as jogadas de Ellertsson até a linha de fundo, com passes para trás, além de apoiar as transições pelo lado do campo.

US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images

Análise tática e escalações prováveis

Genoa CFC (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Traorè, Wiafe, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajić.

Juventus FC (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani.

Análise da partida: A Juventus chega como clara favorita mesmo fora de casa e buscará dominar o campo adversário desde o início, com Teun Koopmeiners e Douglas Luiz controlando o ritmo no meio-campo. O Genoa de De Rossi tentará absorver a pressão em um bloco organizado, de baixo a médio, e deixar Junior Messias e Stephan El Shaarawy em condições de explorar transições rápidas e verticais nas costas dos alas da Juventus, que avançam ao ataque.

Notícias e elencos

Prováveis escalações de Genoa x Juventus

3-4-3
Genoa crest
Genoa
GEN
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Juventus crest
Juventus
JUV
3-5-2
J. BijlowJ. BijlowL. OestigardL. OestigardJ. VasquezJ. VasquezS. OtoaS. OtoaM. EllertssonM. EllertssonM. MitajM. MitajH. TraoreH. TraoreAmorimAmorimJ. MessiasJ. MessiasM. OsmajicM. OsmajicS. El ShaarawyS. El ShaarawyG. VicarioG. VicarioG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiJ. LucumiJ. LucumiW. McKennieW. McKennieP. KaluluP. KaluluD. LuizD. LuizT. KoopmeinersT. KoopmeinersA. CambiasoA. CambiasoR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus crest
Juventus
JUV
3-4-3
Genoa

Time titular

Juventus

Técnico

  • D. De Rossi
  • L. Spalletti

O Genoa chega para esta partida sem Joi Xheto Nuredini e Lorenzo Colombo, ambos listados como lesionados. O técnico Daniele De Rossi não confirmou uma provável escalação titular, e novas informações são esperadas perto do início do jogo.

A Juventus lida com uma lista maior de lesionados. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien e Manuel Locatelli estão todos fora por lesão. Spalletti não divulgou uma escalação confirmada, e novas informações serão acrescentadas à medida que estiverem disponíveis.

Momento das equipes

GEN

GEN - Sequência

PAR
D2-1
RBU
D2-0
FIO
V2-1
ROM
D2-0
VEN
V1-0
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
JUV

JUV - Sequência

CGL
E1-1
CEL
V1-2
LAZ
D0-3
REN
E2-2
LEC
V0-2
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Genoa soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para a Roma na Serie A. Nesse período, também perdeu por 2 a 1 para o Parma e por 2 a 0 para o Rapid Bucuresti. A única vitória veio contra a Fiorentina, por 2 a 1, no campeonato. O Genoa marcou cinco gols e sofreu sete nessas cinco partidas, números que refletem suas dificuldades tanto no ataque quanto na defesa.

A Juventus venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi a dura derrota por 3 a 0 em casa para a Lazio na Serie A. Antes disso, venceu o Celta Vigo por 2 a 1 fora de casa na Liga Europa e empatou por 1 a 1 com o Cagliari no campeonato. A vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta é o destaque desse período. Nos cinco jogos, a Juventus marcou quatro gols e sofreu cinco.

Histórico do confronto direto

Confrontos

GenoaEmpateJuventus
0
1
4
Campeonato Italiano
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FJ
Campeonato Italiano
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FJ
Campeonato Italiano
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FJ
Campeonato Italiano
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Juventus badge
Juventus
JUV
3
FJ
Campeonato Italiano
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FJ
0Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram0/5

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 6 de abril de 2026, quando a Juventus recebeu o Genoa e venceu por 2 a 0 na Serie A. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Juventus dominou: foram quatro vitórias, um empate e nenhuma derrota. O Genoa não marcou em três desses cinco jogos, enquanto a Juventus fez nove gols no período.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
87102310+1322
V
V
V
E
V
2
LazioLazioLAZ
8710165+1122
V
V
V
V
E
3
RomaRomaROM
8530196+1318
E
V
E
E
V
4
MilanMilanMIL
8530167+918
V
V
E
V
E
5
ComoComoCOM
8521147+717
V
V
E
D
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
E
V
D
V
E
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
V
D
E
V
D
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
E
D
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
D
D
E
V
V
10
NapoliNapoliNAP
83231310+311
E
D
V
E
V
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
E
D
V
D
D
12
LecceLecceLEC
8305914-59
D
V
D
D
V
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
V
D
V
E
D
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
D
D
E
D
V
15
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
82151518-37
D
V
D
V
D
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
D
V
D
E
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
D
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
D
D
D
E
V
19
ParmaParmaPAR
8116515-104
D
D
D
V
D
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
D
V
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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