Genoa x Juventus: detalhes da partida
O Genoa CFC recebe a Juventus FC na quarta-feira, 28 de outubro de 2026, às 21h45 SAST (19h45 GMT / 20h45 CET), pela 9ª rodada da Serie A, no Estádio Luigi Ferraris.
Força no meio-campo enfrenta a resistência do Genoa
A vitória segura por 2 a 0 fora de casa sobre o Lecce, no fim de semana, deu à Juventus a resposta de que precisava no campeonato nacional, deixando para trás o revés anterior diante da Lazio e o exigente empate por 2 a 2 com o Rennes em competição europeia. Depois dos gols de Weston McKennie e Douglas Luiz no primeiro tempo, a Juventus rapidamente volta suas atenções para a Ligúria, onde tem um compromisso no meio da semana. Pela frente, terá um Genoa determinado sob o comando de Daniele De Rossi, que chega com a confiança renovada após o gol preciso de Mikael Ellertsson no primeiro tempo garantir uma vitória importante por 1 a 0 em casa sobre o Venezia, no domingo.
Duelo-chave: Mikael Ellertsson x Pierre Kalulu
Ameaça direta pelos lados: Mikael Ellertsson decidiu a partida para o Genoa contra o Venezia, abrindo o placar aos 25 minutos e dando impulso constante ao ataque pelas pontas. Suas arrancadas em direção aos espaços entre o centro e as laterais do campo exigirão atenção da defesa da Juventus.
Solidez defensiva: Pierre Kalulu segue oferecendo versatilidade tática pelo lado direito da defesa da Juventus. Contra o Lecce, completou 41 passes e venceu os dois duelos pelo chão que disputou. Kalulu terá a tarefa de conter as jogadas de Ellertsson até a linha de fundo, com passes para trás, além de apoiar as transições pelo lado do campo.
Análise tática e escalações prováveis
Genoa CFC (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Traorè, Wiafe, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajić.
Juventus FC (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani.
Análise da partida: A Juventus chega como clara favorita mesmo fora de casa e buscará dominar o campo adversário desde o início, com Teun Koopmeiners e Douglas Luiz controlando o ritmo no meio-campo. O Genoa de De Rossi tentará absorver a pressão em um bloco organizado, de baixo a médio, e deixar Junior Messias e Stephan El Shaarawy em condições de explorar transições rápidas e verticais nas costas dos alas da Juventus, que avançam ao ataque.
Notícias e elencos
Prováveis escalações de Genoa x Juventus
O Genoa chega para esta partida sem Joi Xheto Nuredini e Lorenzo Colombo, ambos listados como lesionados. O técnico Daniele De Rossi não confirmou uma provável escalação titular, e novas informações são esperadas perto do início do jogo.
A Juventus lida com uma lista maior de lesionados. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien e Manuel Locatelli estão todos fora por lesão. Spalletti não divulgou uma escalação confirmada, e novas informações serão acrescentadas à medida que estiverem disponíveis.
Momento das equipes
O Genoa soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para a Roma na Serie A. Nesse período, também perdeu por 2 a 1 para o Parma e por 2 a 0 para o Rapid Bucuresti. A única vitória veio contra a Fiorentina, por 2 a 1, no campeonato. O Genoa marcou cinco gols e sofreu sete nessas cinco partidas, números que refletem suas dificuldades tanto no ataque quanto na defesa.
A Juventus venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi a dura derrota por 3 a 0 em casa para a Lazio na Serie A. Antes disso, venceu o Celta Vigo por 2 a 1 fora de casa na Liga Europa e empatou por 1 a 1 com o Cagliari no campeonato. A vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta é o destaque desse período. Nos cinco jogos, a Juventus marcou quatro gols e sofreu cinco.
Histórico do confronto direto
Confrontos
O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 6 de abril de 2026, quando a Juventus recebeu o Genoa e venceu por 2 a 0 na Serie A. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Juventus dominou: foram quatro vitórias, um empate e nenhuma derrota. O Genoa não marcou em três desses cinco jogos, enquanto a Juventus fez nove gols no período.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|8
|7
|1
|0
|23
|10
|+13
|22
V
V
V
E
V
|2
|8
|7
|1
|0
|16
|5
|+11
|22
V
V
V
V
E
|3
|8
|5
|3
|0
|19
|6
|+13
|18
E
V
E
E
V
|4
|8
|5
|3
|0
|16
|7
|+9
|18
V
V
E
V
E
|5
|8
|5
|2
|1
|14
|7
|+7
|17
V
V
E
D
V
|6
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|+4
|14
E
V
D
V
E
|7
|8
|4
|2
|2
|11
|8
|+3
|14
V
D
E
V
D
|8
|8
|4
|1
|3
|13
|11
|+2
|13
V
V
V
E
D
|9
|8
|4
|1
|3
|6
|9
|-3
|13
D
D
E
V
V
|10
|8
|3
|2
|3
|13
|10
|+3
|11
E
D
V
E
V
|11
|8
|3
|1
|4
|14
|15
|-1
|10
E
D
V
D
D
|12
|8
|3
|0
|5
|9
|14
|-5
|9
D
V
D
D
V
|13
|8
|2
|2
|4
|8
|10
|-2
|8
V
D
V
E
D
|14
|8
|2
|2
|4
|12
|16
|-4
|8
D
D
E
D
V
|15
|8
|2
|1
|5
|15
|18
|-3
|7
D
V
D
V
D
|16
|8
|2
|1
|5
|6
|13
|-7
|7
V
D
V
D
E
|17
|8
|1
|1
|6
|9
|18
|-9
|4
D
D
D
D
D
|18
|8
|1
|1
|6
|9
|19
|-10
|4
D
D
D
E
V
|19
|8
|1
|1
|6
|5
|15
|-10
|4
D
D
D
V
D
|20
|8
|1
|0
|7
|6
|17
|-11
|3
D
V
D
D
D