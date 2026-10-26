Genoa x Juventus: detalhes da partida

Campeonato Italiano - Rodada 9 28 de out. de 2026 - 15:45 Stadio Luigi Ferraris

O Genoa CFC recebe a Juventus FC na quarta-feira, 28 de outubro de 2026, às 21h45 SAST (19h45 GMT / 20h45 CET), pela 9ª rodada da Serie A, no Estádio Luigi Ferraris.

Força no meio-campo enfrenta a resistência do Genoa

A vitória segura por 2 a 0 fora de casa sobre o Lecce, no fim de semana, deu à Juventus a resposta de que precisava no campeonato nacional, deixando para trás o revés anterior diante da Lazio e o exigente empate por 2 a 2 com o Rennes em competição europeia. Depois dos gols de Weston McKennie e Douglas Luiz no primeiro tempo, a Juventus rapidamente volta suas atenções para a Ligúria, onde tem um compromisso no meio da semana. Pela frente, terá um Genoa determinado sob o comando de Daniele De Rossi, que chega com a confiança renovada após o gol preciso de Mikael Ellertsson no primeiro tempo garantir uma vitória importante por 1 a 0 em casa sobre o Venezia, no domingo.

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Duelo-chave: Mikael Ellertsson x Pierre Kalulu

Ameaça direta pelos lados: Mikael Ellertsson decidiu a partida para o Genoa contra o Venezia, abrindo o placar aos 25 minutos e dando impulso constante ao ataque pelas pontas. Suas arrancadas em direção aos espaços entre o centro e as laterais do campo exigirão atenção da defesa da Juventus.

Solidez defensiva: Pierre Kalulu segue oferecendo versatilidade tática pelo lado direito da defesa da Juventus. Contra o Lecce, completou 41 passes e venceu os dois duelos pelo chão que disputou. Kalulu terá a tarefa de conter as jogadas de Ellertsson até a linha de fundo, com passes para trás, além de apoiar as transições pelo lado do campo.

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Análise tática e escalações prováveis

Genoa CFC (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Traorè, Wiafe, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajić.

Juventus FC (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani.

Análise da partida: A Juventus chega como clara favorita mesmo fora de casa e buscará dominar o campo adversário desde o início, com Teun Koopmeiners e Douglas Luiz controlando o ritmo no meio-campo. O Genoa de De Rossi tentará absorver a pressão em um bloco organizado, de baixo a médio, e deixar Junior Messias e Stephan El Shaarawy em condições de explorar transições rápidas e verticais nas costas dos alas da Juventus, que avançam ao ataque.

Notícias e elencos

O Genoa chega para esta partida sem Joi Xheto Nuredini e Lorenzo Colombo, ambos listados como lesionados. O técnico Daniele De Rossi não confirmou uma provável escalação titular, e novas informações são esperadas perto do início do jogo.

A Juventus lida com uma lista maior de lesionados. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien e Manuel Locatelli estão todos fora por lesão. Spalletti não divulgou uma escalação confirmada, e novas informações serão acrescentadas à medida que estiverem disponíveis.

Momento das equipes

O Genoa soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para a Roma na Serie A. Nesse período, também perdeu por 2 a 1 para o Parma e por 2 a 0 para o Rapid Bucuresti. A única vitória veio contra a Fiorentina, por 2 a 1, no campeonato. O Genoa marcou cinco gols e sofreu sete nessas cinco partidas, números que refletem suas dificuldades tanto no ataque quanto na defesa.

A Juventus venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi a dura derrota por 3 a 0 em casa para a Lazio na Serie A. Antes disso, venceu o Celta Vigo por 2 a 1 fora de casa na Liga Europa e empatou por 1 a 1 com o Cagliari no campeonato. A vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta é o destaque desse período. Nos cinco jogos, a Juventus marcou quatro gols e sofreu cinco.

Histórico do confronto direto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 6 de abril de 2026, quando a Juventus recebeu o Genoa e venceu por 2 a 0 na Serie A. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Juventus dominou: foram quatro vitórias, um empate e nenhuma derrota. O Genoa não marcou em três desses cinco jogos, enquanto a Juventus fez nove gols no período.