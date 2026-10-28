Genoa x Juventus: detalhes da partida
O Genoa CFC recebe a Juventus FC na quarta-feira, 28 de outubro de 2026, às 21h45 SAST (19h45 GMT / 20h45 CET), pela 9ª rodada da Serie A, no Estádio Luigi Ferraris.
Força do meio-campo enfrenta a resistência da Ligúria
A vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Lecce no fim de semana foi a resposta de que a Juventus precisava no campeonato, deixando para trás o revés anterior diante da Lazio e o exigente empate por 2 a 2 com o Rennes em uma competição europeia. Depois dos gols de Weston McKennie e Douglas Luiz no primeiro tempo, a Juventus volta rapidamente as atenções para a Ligúria, onde terá um compromisso no meio da semana. Pela frente, encontrará um Genoa determinado sob o comando de Daniele De Rossi, que chega com a confiança renovada após o gol preciso de Mikael Ellertsson no primeiro tempo garantir uma vitória importante por 1 a 0 em casa sobre o Venezia no domingo.
Duelo-chave: Mikael Ellertsson x Pierre Kalulu
Ameaça direta pelos lados: Mikael Ellertsson decidiu a partida para o Genoa contra o Venezia, abrindo o placar aos 25 minutos e oferecendo uma opção ofensiva constante pelas pontas. Suas arrancadas em direção aos espaços entre a lateral e o centro da defesa exigirão atenção da defesa da Juventus.
Solidez defensiva: Pierre Kalulu continua a oferecer versatilidade tática pelo lado direito da defesa da Juventus, tendo completado 41 passes e vencido as duas disputas de bola pelo chão de que participou em Lecce. Kalulu terá a missão de conter as jogadas de Ellertsson em direção ao centro, além de apoiar as transições pelo lado do campo.
Provável escalação do Genoa:
Bijlow; Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traore, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajic
Provável escalação da Juventus:
Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, McKennie, Luiz, Sarr, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Genoa x Juventus
Time titular
Técnico
- D. De Rossi
- L. Spalletti
O Genoa chega a esta partida sem Joi Xheto Nuredini e Lorenzo Colombo, ambos na lista de lesionados. O técnico Daniele De Rossi ainda não confirmou uma provável escalação, e novas informações são esperadas mais perto do início do jogo.
A Juventus tem uma lista de lesionados mais extensa. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien e Manuel Locatelli estão fora por lesão. Spalletti ainda não divulgou uma escalação confirmada, e novas informações serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis.
Momento das equipes
O Genoa soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para a Roma na Serie A. Nesse período, também perdeu por 2 a 1 para o Parma e por 2 a 0 para o Rapid Bucuresti. A única vitória foi sobre a Fiorentina, por 2 a 1, no campeonato. O Genoa marcou cinco gols e sofreu sete nesses cinco jogos, números que refletem suas dificuldades tanto no ataque quanto na defesa.
A Juventus venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi a dura derrota por 3 a 0 em casa para a Lazio na Serie A. Antes disso, venceu o Celta Vigo por 2 a 1 fora de casa na Europa League e empatou por 1 a 1 com o Cagliari no campeonato. A vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta foi o destaque do período. Nessas cinco partidas, a Juventus marcou quatro gols e sofreu cinco.
Histórico do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 6 de abril de 2026, quando a Juventus recebeu o Genoa e venceu por 2 a 0 na Serie A. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Juventus dominou, com quatro vitórias, um empate e nenhuma derrota. O Genoa não marcou em três dessas cinco partidas, enquanto a Juventus somou nove gols na sequência.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|9
|8
|1
|0
|22
|7
|+15
|25
V
V
V
V
V
|2
|8
|7
|1
|0
|23
|10
|+13
|22
V
V
V
E
V
|3
|9
|6
|3
|0
|23
|8
|+15
|21
V
E
V
E
E
|4
|9
|6
|2
|1
|17
|8
|+9
|20
V
V
V
E
D
|5
|8
|5
|3
|0
|16
|7
|+9
|18
V
V
E
V
E
|6
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|+4
|14
E
V
D
V
E
|7
|8
|4
|2
|2
|11
|8
|+3
|14
V
D
E
V
D
|8
|9
|4
|1
|4
|14
|14
|0
|13
D
V
V
V
E
|9
|9
|4
|1
|4
|8
|13
|-5
|13
D
D
D
E
V
|10
|8
|3
|2
|3
|13
|10
|+3
|11
E
D
V
E
V
|11
|8
|3
|1
|4
|14
|15
|-1
|10
E
D
V
D
D
|12
|8
|3
|0
|5
|9
|14
|-5
|9
D
V
D
D
V
|13
|8
|2
|2
|4
|8
|10
|-2
|8
V
D
V
E
D
|14
|9
|2
|2
|5
|14
|22
|-8
|8
D
D
D
E
D
|15
|8
|2
|1
|5
|15
|18
|-3
|7
D
V
D
V
D
|16
|8
|2
|1
|5
|6
|13
|-7
|7
V
D
V
D
E
|17
|8
|1
|1
|6
|9
|18
|-9
|4
D
D
D
D
D
|18
|8
|1
|1
|6
|9
|19
|-10
|4
D
D
D
E
V
|19
|8
|1
|1
|6
|5
|15
|-10
|4
D
D
D
V
D
|20
|8
|1
|0
|7
|6
|17
|-11
|3
D
V
D
D
D