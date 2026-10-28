Genoa x Juventus: detalhes da partida

Campeonato Italiano - Rodada 9 28 de out. de 2026 - 15:45 Stadio Luigi Ferraris

O Genoa CFC recebe a Juventus FC na quarta-feira, 28 de outubro de 2026, às 21h45 SAST (19h45 GMT / 20h45 CET), pela 9ª rodada da Serie A, no Estádio Luigi Ferraris.

Força do meio-campo enfrenta a resistência da Ligúria

A vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Lecce no fim de semana foi a resposta de que a Juventus precisava no campeonato, deixando para trás o revés anterior diante da Lazio e o exigente empate por 2 a 2 com o Rennes em uma competição europeia. Depois dos gols de Weston McKennie e Douglas Luiz no primeiro tempo, a Juventus volta rapidamente as atenções para a Ligúria, onde terá um compromisso no meio da semana. Pela frente, encontrará um Genoa determinado sob o comando de Daniele De Rossi, que chega com a confiança renovada após o gol preciso de Mikael Ellertsson no primeiro tempo garantir uma vitória importante por 1 a 0 em casa sobre o Venezia no domingo.

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Duelo-chave: Mikael Ellertsson x Pierre Kalulu

Ameaça direta pelos lados: Mikael Ellertsson decidiu a partida para o Genoa contra o Venezia, abrindo o placar aos 25 minutos e oferecendo uma opção ofensiva constante pelas pontas. Suas arrancadas em direção aos espaços entre a lateral e o centro da defesa exigirão atenção da defesa da Juventus.

Solidez defensiva: Pierre Kalulu continua a oferecer versatilidade tática pelo lado direito da defesa da Juventus, tendo completado 41 passes e vencido as duas disputas de bola pelo chão de que participou em Lecce. Kalulu terá a missão de conter as jogadas de Ellertsson em direção ao centro, além de apoiar as transições pelo lado do campo.

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Provável escalação do Genoa:

Bijlow; Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traore, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajic

Provável escalação da Juventus:

Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, McKennie, Luiz, Sarr, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade

Notícias das equipes e elencos

O Genoa chega a esta partida sem Joi Xheto Nuredini e Lorenzo Colombo, ambos na lista de lesionados. O técnico Daniele De Rossi ainda não confirmou uma provável escalação, e novas informações são esperadas mais perto do início do jogo.

A Juventus tem uma lista de lesionados mais extensa. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien e Manuel Locatelli estão fora por lesão. Spalletti ainda não divulgou uma escalação confirmada, e novas informações serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis.

Momento das equipes

O Genoa soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para a Roma na Serie A. Nesse período, também perdeu por 2 a 1 para o Parma e por 2 a 0 para o Rapid Bucuresti. A única vitória foi sobre a Fiorentina, por 2 a 1, no campeonato. O Genoa marcou cinco gols e sofreu sete nesses cinco jogos, números que refletem suas dificuldades tanto no ataque quanto na defesa.

A Juventus venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi a dura derrota por 3 a 0 em casa para a Lazio na Serie A. Antes disso, venceu o Celta Vigo por 2 a 1 fora de casa na Europa League e empatou por 1 a 1 com o Cagliari no campeonato. A vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta foi o destaque do período. Nessas cinco partidas, a Juventus marcou quatro gols e sofreu cinco.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 6 de abril de 2026, quando a Juventus recebeu o Genoa e venceu por 2 a 0 na Serie A. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Juventus dominou, com quatro vitórias, um empate e nenhuma derrota. O Genoa não marcou em três dessas cinco partidas, enquanto a Juventus somou nove gols na sequência.