Genoa x Juventus: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo da Serie A italiana 2021/22

A Juventus visita o Genoa nesta sexta-feira (6), às 16h (de Brasília), no Luigi Ferraris, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Genoa x Juventus DATA Sexta-feira, 6 de maio de 2022 LOCAL Luigi Ferraris - Genova, ITA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta sexta-feira (6), em Genova.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com quatro vitórias e um empate, nos últimos cinco jogos, a Juventus se prepara para encarar o Genoa, antes de encarar a Lazio, pela final da Coppa Italia, no próximo dia 11. Atualmente, a equipe soma 69, na quarta posição.

"Estamos todos esperando a final da Coppa Italia, mas primeiro há outra partida e depois temos que enfrentar o desafio com serenidade contra a Inter, que é o time mais forte do campeonato", disse Allegri.

Do outro lado, o Genoa aparece na zona de rebaixamento, com 25 pontos, e busca a recuperação após a derrota para o Sampdoria por 1 a 0.

Em 30 confrontos entre as duas equipes, a Juventus tem uma clara vantagem. São 21 vitórias, quatro derrotas e cinco empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

GENOA

JOGO CAMPEONATO DATA Genoa 1 x 0 Cagliari Campeonato Italiano 24 de abril de 2022 Sampdoria 1 x 0 Genoa Campeonato Italiano 30 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Napoli x Genoa Campeonato Italiano 15 de maio de 2022 10h (de Brasília) Genoa x Bologna Campeonato Italiano 22 de maio de 2022 A definir

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Sassuolo 1 x 2 Juventus Campeonato Italiano 25 de abril de 2022 Juventus 2 x 1 Venezia Campeonato Italiano 1 de maio de 2022

Próximas partidas