Genoa x Juventus: escalação, desfalques e mais do jogo da Serie A italiana 2021/22

A bola vai rolar nesta sexta-feira (6) para Genoa x Juventus, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, a partir das 16h (de Brasília), no Luigi Ferraris.

Embalado com quatro vitórias e um empate, a Juventus volta as atenções para a Serie A, antes de encarar a Lazio, pela final da Coppa Italia, no próximo dia 11. Atualmente, a equipe soma 69, na quarta posição.

Do outro lado, o Genoa, na zona de rebaixamento, com 25 pontos, busca a recuperação após a derrota para o Sampdoria por 1 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Luigi Ferraris, a Juventus não poderá contar com Federico Chiesa, Manuel Locatelli, Kaio Jorge e Weston McKennie, enquanto Mattia De Sciglio e Juan Cuadrado são tratados como dúvidas.

Do outro lado, o Genoa não poderá contar com Zinho Vanheusden, Nicolo Rovella, Andrea Cambiaso, Lennart Czyborra, Nikola Maksimovic e Roberto Piccoli, lesionados.

Em 30 confrontos diretos entre as duas equipes, a Juve tem uma clara vantagem. São 21 vitórias, quatro derrotas e cinco empates.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Genoa: Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Galdames, Amiri; Destruir.

Possível escalação da Juventus: Szczesny; Chiellini, Bonucci, De Ligt; Bernardeschi, Zakaria, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Morata, Vlahovic.

DESFALQUES

JUVENTUS:

Getty

Chiesa, Manuel Locatelli, Kaio Jorge e Weston McKennie: lesionados

GENOA:

Vanheusden, Rovella, Cambiaso, Czyborra, Maksimovic e Piccoli: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Genoa e Juventus será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming, nesta sexta-feira (6).