Genoa x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Pela 36ª rodada da Serie A, a Inter visita o Genoa, no sábado (25), às 14h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Pela antepenúltima rodada da italiana, a visita a para tentar continuar sonhando com o título italiano. A partida não terá transmissão ao vivo de televisão para o . Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Genoa x Inter de Milão DATA Sábado, 25 de julho de 2020 LOCAL Luigi Ferraris - Gênova, ITA HORÁRIO 14h30h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcedores da Inter / Foto: Getty

A partida não terá transmissão ao vivo para o Brasil mas, aqui, na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GENOA

Na 17ª colocação, com quatro ponto de vantagem em relação Lecce, primeiro time na zona do rebaixamento, o Genoa ainda briga para não cair para a segunda divisão de 2020/21. O time vem de deuas vitórias no italiano, contra e Lecce, ambas por 2 a 1, e agora vai tentando a vitória para poder respirar aliviado na próxima rodada.

Provável escalação do Genoa: Perini; Zapata, Romero, Masiello; Crisito, Falque, Biraschi, Schoene, Behami; Pandev e Pinamonti.

INTER DE MILÃO

A Inter, por outro lado, briga na parte de cima pela tabela. Atualmente na 3ª colocação, o time de Milão ainda tem chances matemáticas de conquistar o título, mas depende dos rivais, e para manter o sonho.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Ronocchia, Skriniar, Bastoni; Gagliardini, Moses, Young, Ericksen, Brozovic; Lukaku e L. Martínez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GENOA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampdoria 1 x 2 Genoa Serie A 22 de julho de 2020 Genoa 2 x 1 Lecce Serie A 19 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Genoa Serie A 29 de julho de 2020 14h30 (de Brasília) Genoa x Verona Serie A 1 de agosto de 2020 a confirmar

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 0 x 0 Serie A 22 de julho de 2020 2 x 2 Inter de Milão Serie A 19 de julho de 2020

Próximas partidas