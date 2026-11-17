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Bum, bum: Robinho Junior marca dois gols em três minutos pela seleção sub-20 do Brasil.

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O atacante do Genoa marcou o quinto gol, de cabeça aos 56 minutos, e o sexto, com um chute cruzado rasteiro de esquerda da entrada da área aos 58, na vitória por 9 a 0 em amistoso contra a seleção sub-20 do Peru.

Os outros gols foram marcados por Andrey (três), Matheos Ferreira, Jhuan Nunes e Yuri Leles , além de um gol contra de Perede.

A partida disputada no Estadio Estadual Jornalista Edgar Proença (popularmente conhecido como Mangueirao ou Estadio Olimpico do Pará), em Belém, no Brasil, foi o último teste da equipe comandada pelo técnico Paulo Victor antes do Sul-Americano Sub-20, marcado para janeiro de 2027 na Colômbia. O Brasil, que já lidera a lista de campeões com 13 títulos, tentará conquistar o 14º de sua história.

Voltando a Robinho Junior, filho de jogador, nascido em 2007 e que completará 19 anos no próximo dia 17 de dezembro: no último dia da janela de transferências do verão passado, ele deixou o Santos rumo ao Genoa por empréstimo com opção de compra fixada em 8 milhões de euros.

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O técnico Daniele De Rossi o fez estrear no time principal em 17 de outubro, fora de casa contra a Roma. Ele saiu do banco a sete minutos dos 90 para substituir o compatriota Junior Messias, quando a Roma vencia por 2 a 0, com gols do atacante argentino Santiago Castro, aos 50 minutos, e do jogador de lado de campo italiano Emanuele Lulli, aos 68.

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Pela equipe Primavera comandada por Domenico Criscito, Robinho marcou até agora três gols em cinco jogos: dois contra a Atalanta e um, além de uma assistência, contra a Juventus, em vitórias por 3 a 1.

Enquanto isso, na manhã de hoje, com início às 11h no horário da Itália, a seleção principal do Brasil volta a campo em Singapura, desta vez em amistoso contra os donos da casa, três dias depois da derrota por 3 a 2 para o Japão, apesar dos dois gols de Vinicius, em resposta aos de Kubo e Nakamura.

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Na ocasião, o técnico italiano Carlo Ancelotti, novamente criticado pelo ex-atacante brasileiro Romario, havia sido expulso do banco por reclamação, assim como o atacante Raphinha, do Barcelona, após o gol da vitória marcado por Sakamoto aos 91 minutos.

Além disso, haviam começado como titulares os laterais da Inter e da Roma, Carlos Augusto e Wesley Franca, este último substituído por Vanderson aos 78 minutos.

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Hoje, porém, começam no banco, enquanto o goleiro do Torino, Lucas Perri, é titular. Ancelotti escala o trio de ataque Estevao-Endrick-Vinicius.