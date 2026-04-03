Gennaro Gattuso deixa o cargo de técnico da seleção italiana imediatamente após a eliminação da Copa do Mundo

Gennaro Gattuso vai deixar o cargo de técnico da seleção italiana, conforme anunciou a Federação Italiana de Futebol nesta sexta-feira. Já havia rumores sobre essa possibilidade há algum tempo.

O técnico de 48 anos assume assim a responsabilidade pela eliminação da seleção na fase de qualificação para a Copa do Mundo do próximo verão. “Com o coração partido, porque não alcançamos o objetivo que nos propusemos, considero encerrada minha passagem como técnico da seleção”, afirmou o técnico que está deixando o cargo.

“Foi uma honra liderar a seleção nacional, e fazê-lo com um grupo de jogadores que se dedicaram à camisa com dedicação e lealdade. Mas o maior agradecimento vai para os torcedores, para todos os italianos que, nos últimos meses, demonstraram incessantemente seu amor e apoio à seleção nacional.”

A Federação Italiana de Futebol nomeou Gattuso em 15 de junho de 2025 como sucessor do demitido Luciano Spalletti. Com a derrota nos pênaltis contra a Bósnia e Herzegovina, a Azzurri fica de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. Anteriormente, os italianos também não haviam participado das Copas do Mundo de 2018 e 2022.

A Federação Italiana de Futebol enfrentará uma verdadeira transformação nos próximos tempos. Na esteira de Gattuso, também deixam o cargo o presidente Gabriele Gravina e Gianluigi Buffon, que era o gerente da equipe.

Gattuso, que disputou 73 partidas pela seleção durante sua carreira de jogador, atua como técnico desde 2013. Mesmo antes de sua nomeação como técnico da seleção, ele já tinha uma longa lista de clubes em seu currículo.

O italiano treinou o FC Sion, o US Palermo, o OFI Creta, o AC Pisa, o AC Milan, o Napoli, o Valencia, o Olympique de Marselha e o Hajduk Split.