Genk x Liverpool: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Reds buscam a segunda vitória na Liga dos Campeões nesta quarta-feira (23); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após o empate com o Manchester United na Premier League, o volta suas atenções para a Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira (23), às 16h (de Brasília), os Reds visitam o , na , pela terceira rodada da fase de grupos da UCL. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Genk x Liverpool DATA Quarta-feira, 23 de outubro LOCAL Cristal Arena - Bélgica HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o do canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GENK

Ainda sem vencer na , com uma derrota e um empate, o Genk ocupa a lanterna do Grupo E, com apenas um ponto conquistado.

Para o duelo contra os Reds, o goleiro Danny Vukovic está fora. Coucke será o seu substituto.

Provável escalação da Genk: Coucke; Maehle, Lucumí, Cuesta, Uronen; Berge, Hrosovsky; Ito, Hagi, Bongonda; Samatta

LIVERPOOL

Vindo de empate com o Manchester United por 1 a 1 no Campeonato Inglês, o Liverpool agora se concentra para alcançar a segunda vitória na UCL.

Para o confronto, o técnico Jurgen Kllopp pode seguir preservando Mohamed Salah com lesão no tornozelo direito, visando o clássico com o no próximo fim de semana. Divock Origi pode ser o seu substituto.

Por outro lado, Alisson fará sua primeira aparição na Liga dos Campeões da temporada.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Dijk, Robertson; Chamberlain, Fabinho, Milner; Mané, Firmino, Origi

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GENK

JOGO CAMPEONATO DATA Genk 2 x 1 Mouscron-Péruwelz 6 de outubro Standard Liege x Genk Campeonato Belga 19 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Genk x Cercle Brugge Campeonato Belga 26 de outubro 15h30(de Brasília) Genk x Antwerp Campeonato Belga 30 de outubro 15h30 (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 2 x 1 City Premier League 5 de outubro Manchester United 1 x 1 Liverpool Premier League 20 de outubro

Próximas partidas