Genk, não Gent: torcedores do Liverpool viajaram para cidade errada na Bélgica

O proporcionou muitas noites memoráveis ​​na Europa para seus torcedores ao longo dos anos e dois torcedores agora têm outra história para contar depois de seguirem para Gent na quarta-feira, em vez de .

De certa forma, o erro deles foi fácil.

A equipe de Jurgen Klopp estava na para um confronto no meio da semana na Liga dos Campeões e muitos planejavam fazer a viagem ao lado deles.

Entre o grupo de viajantes, havia dois nativos de Merseyside que pensavam ter sua jornada traçada com perfeição.

Infelizmente para eles, tanto sua geografia quanto suas habilidades de leitura os decepcionam.

Uma letra é tudo o que os separava do lugar errado e do certo, mas também cerca de 150 quilômetros.

Tendo acabado no oeste da Bélgica, em Gent, deveriam estar no leste, na Arena Luminus.

Em vez de serem capazes de pegar seus heróis em ação continental ao vivo, os dois homens no centro de uma história bizarra tiveram que se contentar em assistir ao jogo em um café local.

Pode, no entanto, haver um final feliz para a história e que faça com que a viagem infeliz valha a pena.

🇧🇪Als iemand deze twee kent of hun gegevens heeft, zeg hen dat ze vanavond welkom zijn in de Ghelamco Arena voor #GntWol!



🇬🇧 If anybody knows these two or has their contact details, tell ‘em they’re invited for our game against @VfL_Wolfsburg tonight.https://t.co/rtr90pYMqo