Genial Ben Arfa brilha pelo Rennes - Índice de performance da Ligue 1

O ex-jogador do Newcastle e do Paris Saint-Germain chamou as atenções após uma bela atuação nesse fim de semana

Rennes parece até um novo time desde a semana passada. Desde que Julien Stephan assumiu, pelo menos até o Natal, como treinador principal de Sabri Lamouchi, o time bretão marcou 2 a 0 em Lyon e Dijon.

Talvez a chave para o sucesso de Stephan tenha sido sua habilidade de tirar o melhor proveito de Hatem Ben Arfa. Tendo sofrido um difícil início de temporada, muitas vezes desempenhando um papel periférico, o ex-atacante do Newcastle, Nice e Paris Saint-Germain voltou aos holofotes nos últimos jogos e reavivou o nível que o tornou um forte candidato para a seleção da França. na Euro 2016.

De fato, houve apenas quatro partidas da Ligue 1 disputadas no fim de semana devido a adiamentos por causa dos protestos na França. Ben Arfa foi o melhor jogador das partidas, de acordo com o Opta Performance Index, que mede o desempenho de todos os jogadores da liga.

A pontuação de 94,4 de Ben Arfa teria sido suficiente para deixá-lo entre os melhores jogadores, mesmo se todos os outros 10 jogos tivessem acontecido.

De fato, sua posição é merecida depois que ele ajudou a criar o primeiro gol do Rennes no meio do segundo tempo, antes de completar um desempenho virtuoso, pontuado por corridas individuais, com um segundo gol tardio para sua equipe.

Durante esse encontro, o Rennes foi auxiliado pela entrada de Benjamin Bourigeaud, outro jogador que se esforçou para encontrar o seu melhor no início da temporada. Sua performance de poucos minutos, no entanto, foi importante quando ele fez o primeiro gol e somou 94,2, o que o coloca em segundo na tabela do fim de semana.

O nível geral de desempenho do Rennes, no entanto, é destacado pelo fato de que eles dominam o Top 10, com cinco jogadores no ranking no total. Na oitava, nona e décima posições estão Hamari Traore, Abdoulaye Diallo e Clement Grenier.

Jogadores de cinco clubes diferentes ocupam os outros cinco lugares, sendo que o mais impressionante é o meia-atacante Saif-Eddine Khaoui, que desempenhou um papel importante vindo do banco de reservas do Caen no último jogo contra o Strasbourg, no domingo.

Ele jogou apenas 20 minutos, mas teve um papel decisivo no encontro, anotando o gol de empate a 10 minutos do fim.

Até aquele momento, parecia que o atacante internacional da África do Sul, Lebo Mothiba, venceria a partida pelo adversário. O seu oitavo gol da temporada, aos 23 minutos, colocou a equipe da Alsácia numa vantagem de 2-1, o que parecia ser suficiente para lhes dar os pontos.

O atacante colombiano Stiven Mendoza, que marcou nove minutos do fim, deu ao Amiens três pontos preciosos, graças a uma vitória por 2 x 1 sobre o Guingamp, último classificado.

O primeiro gol na Ligue 1 do atacante de 26 anos, garantiu que o Amiens ultrapassasse o Monaco, que não jogou, e o Caen para fora da zona de rebaixamento.

O Guingamp, por sua vez, continua em apuros, oito pontos em relação à segurança e com apenas uma vitória até aqui. O desempenho de Etienne Didot lhe rendeu o quinto lugar no ranking esta semana, mas isso será pouco confortador para o meia, cujo time enfrentará um período de Natal desconfortável, especialmente se os resultados contra Rennes e Monaco na próxima quinzena não forem positivos.

A Ligue 1 está programada para ter um todos os jogos no próximo final de semana, com o Lyon recebendo os homens de Thierry Henry no domingo, um dos destaques junto com a ida do Bordeaux a Marselha no mesmo dia.