"Genes do Barça" bem presentes: clubes de LaLiga se reforçam com ex-jogadores do Barcelona, e o Real Madrid não é exceção

Uma reportagem publicada neste domingo revelou um grande fato do Campeonato Espanhol, que confirma a enorme qualidade das categorias de base do Barça.

O Barcelona lidera a classificação do Campeonato Espanhol, "La Liga", com cinco pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, somando sete vitórias consecutivas e um começo histórico em número de gols.

Esse desempenho notável é prova do trabalho excepcional realizado por Hansi Flick, o técnico, e do comprometimento de todos os jogadores da equipe.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que jogar pelo Barcelona não é tarefa fácil, e nem todo jogador é capaz de ter sucesso vestindo a camisa do Blaugrana, como ficou evidente neste verão com a saída de vários jogadores da academia de base.

A saída do Barcelona abre a oportunidade para que outros clubes atraiam talentos, e o Campeonato Espanhol registra um aumento notável nas contratações de jogadores que já atuaram pelo Barcelona, seja nas equipes de base ou no time principal.

No total, 35 jogadores já vestiram a camisa do Barcelona e atuam em outros clubes atualmente, sendo o Racing Santander e o Elche os únicos que não têm nenhum jogador que já defendeu o clube catalão.

Deportivo de La Coruña

Conta com: Aubameyang, Casadó, Adama, Adriá Altimira, Arnau Comas e Luismi Cruz.

O Deportivo é o clube que mais reúne jogadores que já vestiram a camisa do Barcelona no Campeonato Espanhol, com seis jogadores.

Casadó joga por empréstimo até o fim da temporada, enquanto Aubameyang e Adama Traoré chegaram neste verão.

Já Adriá Altimira e Arnau Comas passaram vários anos nas categorias de base, enquanto Luismi Cruz jogou a temporada 2022/23 emprestado ao Barcelona Atlètic.

Real Betis

Conta com: Bartra, Bellerín, Abde Ezzalzouli e Junior.

O Real Betis possui quatro jogadores que já atuaram no Barcelona. E o mais interessante é que todos jogaram pelo time principal em algum momento, mas seus caminhos foram completamente diferentes.

Bartra subiu pelas categorias de base e passou diretamente para o time principal, enquanto Bellerín saiu ainda jovem e depois retornou como profissional, Abde se juntou ao Athletic Bilbao e depois subiu ao time principal, e Junior integrou o time principal em 2019.

Celta de Vigo

Conta com: Iléix, Gutglà, Marcos Alonso e Álvaro Núñez

O Celta de Vigo é o outro clube do Campeonato Espanhol que reúne quatro ex-jogadores do Barcelona em seu elenco.

Iléix Moriba subiu pela academia de base e chegou ao time principal sob o comando de Koeman, enquanto Gutglà passou um ano entre o time reserva e o time principal, Marcos Alonso jogou entre 2022 e 2024, e Álvaro Núñez atuou por empréstimo no Barcelona Atlètic durante a temporada 2023/24.

Rayo Vallecano

Conta com: Balliu, Pelayo e Dani Cárdenas

Já o Rayo Vallecano conta com três jogadores formados na academia de base do Barcelona.

A passagem de Iván Balliu e Pelayo Fernández por lá é a mais marcante na memória, já que ambos chegaram ao time reserva, enquanto o goleiro Dani Cárdenas estava lá desde criança antes de se transferir para o Gavà em 2008.

Valencia

Conta com: Iker Córdoba, Arnau Martínez e Sergi Canós

O Valencia é o outro clube do Campeonato Espanhol que reúne três ex-jogadores da academia de base do Barcelona. São eles Iker Córdoba, que jogou até o nível do time de base, Arnau Martínez, que esteve na academia de base até 2016, e Sergi Canós, que se transferiu para o Liverpool após o término de sua passagem como jogador jovem.

Real Sociedad

Conta com: Héctor Fort e Kubo

A Real Sociedad contratou o lateral Héctor Fort neste verão, e já contava com o jogador japonês Take Kubo, um dos formados na academia do Barcelona que teve de deixar La Masia em 2015 por causa da punição da Fifa.

Deportivo Alavés

Conta com: Aleñá e Denis Suárez

O Deportivo Alavés também conta com jogadores que já atuaram no Barcelona, sendo eles Carles Aleñá e Denis Suárez.

Aleñá subiu pelas categorias de base até chegar ao time principal, enquanto Suárez chegou ao time reserva vindo do Manchester City, mas não teve oportunidades suficientes de jogar pelo time principal.

Espanyol

O Espanyol é o terceiro clube que reúne ex-jogadores do Barcelona em seu elenco. O capitão Javi Puado jogou pelo Barcelona nas categorias de base, e o atacante Roberto, recentemente convocado para a seleção espanhola, passou um ano por empréstimo do Málaga ao Barcelona Atlètic.





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Real Madrid

O Real Madrid conta nesta temporada com um jogador que tem histórico com o Barcelona: Marc Cucurella.

O lateral esquerdo passou vários anos nas categorias de base do Barcelona, mas não atuou oficialmente pelo time principal.

Atlético de Madrid

Grimaldo, lateral esquerdo na época, foi o jogador mais jovem a estrear na história do time reserva na segunda divisão, com apenas 15 anos e 349 dias, mas transferiu-se para o Benfica em janeiro de 2016.

Athletic Bilbao

No Athletic Bilbao também há um jogador que já atuou pelo Barcelona em sua juventude, falamos aqui de Robert Navarro, que chegou vindo do Osasuna em 2013 e passou cinco anos vestindo a camisa do Barcelona, até que o Monaco o convenceu a sair.

Villarreal

Ilias Akhomach, o único jogador que já atuou pelo Barcelona no Villarreal, estreou pelo time principal do Barcelona.

Após duas passagens e mais de uma década na academia de base, o ponta estreou sob o comando de Xavi, e depois se juntou ao "Submarino Amarelo" em uma transferência livre em 2023.

Sevilla

Peque Fernández joga no Sevilla, após ter atuado em duas passagens nas categorias de base, e em 2022 transferiu-se para o Racing depois de se destacar no Barcelona Atlètic.

Osasuna

A passagem de Raúl Moro, jogador do Osasuna, pelo Barcelona também não foi marcante. Ele jogou pelo time de base, na temporada 2018/19, antes de se transferir para a Lazio.

Levante

Oriol Rey, meio-campista do Levante, teve um histórico mais longo no Barcelona. Ele passou por praticamente todas as categorias de base do clube até chegar ao primeiro time de base, em 2017, quando saiu para se juntar ao time reserva do Leeds United.

Málaga

Adam Aznou, o lateral esquerdo morador de Rocafonda e amigo próximo de Lamine Yamal, joga pelo Málaga por empréstimo do Everton. Ele passou três anos na academia de base do Barcelona antes de se transferir para o Bayern de Munique em 2022.

Getafe

Kiko Femenía não teve a oportunidade de estrear pelo time principal. Ele se juntou ao Barcelona Atlètic em 2011 como um jogador altamente promissor, e foi incluído no elenco do time na Liga dos Campeões sob o comando de Guardiola, mas saiu dois anos depois para o Real Madrid Castilla sem deixar uma marca digna de nota.