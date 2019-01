General Mourão assume a Presidência da República, mas não esquece de comemorar a vitória do Flamengo e o tropeço do Botafogo

O Presidente em exercício chegou no Palácio do Planalto em clima de comemoração

O Presidente em exercício Hamilton Mourão chegou ao Planalto nesta segunda-feira (21) em êxtase com a vitória do Flamengo no último final de semana.

“Pessoal, bom dia. Tenho uma audiência. Só queria dizer o seguinte: Extrema satisfação que o Flamengo venceu ontem e o Botafogo perdeu”, declarou Mourão, que assumiu o cargo por conta da viagem de Jair Bolsonaro à Suíça.

O Rubro-Negro derrotou o Bangu por 2 a 1 no último domingo (20), pelo Campeonato Carioca, enquanto o Botafogo perdeu para o Cabofriense por 3 a 1.