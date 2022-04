General Caballero x Ceará: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

A bola vai rolar nesta terça-feira (26) para General Caballero x Ceará, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, a partir das 19h15 (de Brasília), no Estádio Manuel Ferreira.

Líder isolado do Grupo G, com seis pontos, o Vozão busca manter o aproveitamento de 100% no torneio, enquanto o Caballero entra em campo pressionado. Sem vencer há seis jogos na temporada, a equipe paraguaia aparece na lanterna do grupo, com apenas um ponto conquistado - empatou com o La Guaira na rodada de estreia.

"É um jogo muito importante para nós que vale a liderança do grupo. Jogo de Sul-Americana não tem favorito, ainda mais fora de casa. É continuar trabalhando, fazer o que o professor Dorival vem passando para a gente. Fazer um grande jogo lá e, se Deus quiser, sair com a vitória", afirmou Erick.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto fora de casa, o Ceará não poderá contar com Nino Paraíba, suspenso. O jogador foi expulso contra o Independiente e pegou dois jogos de suspensão.

Além do lateral, o técnico Dorival Junior não terá Luiz Otávio, lesionado, e Mendoza, que apresentou desgaste físico.

Já o Caballero, pressionado com a má fase, anunciou o técnico Luciano Theiler. No jogo de estreia a equipe derrotada pelo Olimpia por 3 a 2.

Possível escalação do Caballero: Gustavo Arevalos; Mareco, Junior Barreto, Leandro Corulo e Tomas Lezcano; Heinze, José Vera, Luis Fernandez e Guillermo Hauche; Junior Marabel e González.

Possível escalação do Ceará: João Ricardo; Michel Macedo, Gabriel Lacerda, Messias, Bruno Pacheco; Lindoso, Richard Coelho, Geovane; Lima, Erick, Vina.

DESFALQUES

CEARÁ:

Nino Paraíba: suspenso (cartão vermelho)

Mendoza: desgaste físico

CABALLERO:

sem desfalques

ARBITRAGEM

Árbitro: Jhon Hinestroza

Assistentes: Wilmar Navarro e Alexander Guzmán

Quarto árbitro: Wilmar Roldán

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre General Caballero e Ceará será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta terça-feira (26), no Estádio Manuel Ferreira.