Geertruida e jogador do Feyenoord têm discussão acalorada após PSV x Feyenoord

Houve momentos de tensão após PSV x Feyenoord (1 a 1). Jeremiah St. Juste deu um tapa em Lutsharel Geertruida, e os ânimos se exaltaram.

Em Eindhoven, o clima entre PSV e Feyenoord foi tranquilo. O time da casa saiu na frente no primeiro tempo, mas o Feyenoord empatou na segunda etapa.

Faltando 15 minutos para o fim, Geertruida marcou o que seria o gol do 2 a 1 após passe de Ivan Perisic, mas, antes que pudesse comemorar, a bandeira foi corretamente levantada por impedimento.

Após o jogo, o clima em campo voltou a ficar tenso. St. Juste foi até Geertruida e deu um tapa nele. O que primeiro parecia uma conversa amistosa acabou em um pequeno desentendimento físico, no qual Geertruida deu um forte empurrão.

Em seguida, Ryan Flamingo e Gaoussou Diarra também correram até o local para se envolver na confusão. A calma, porém, logo voltou ao campo.