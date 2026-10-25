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Ao VivoIngressos
Lutsharel GeertruidaESPN
Bart DHanis
Traduzido por

Geertruida e jogador do Feyenoord têm discussão acalorada após PSV x Feyenoord

PSV x Feyenoord
PSV
Feyenoord
Eredivisie

Houve momentos de tensão após PSV x Feyenoord (1 a 1). Jeremiah St. Juste deu um tapa em Lutsharel Geertruida, e os ânimos se exaltaram.

Em Eindhoven, o clima entre PSV e Feyenoord foi tranquilo. O time da casa saiu na frente no primeiro tempo, mas o Feyenoord empatou na segunda etapa.

Faltando 15 minutos para o fim, Geertruida marcou o que seria o gol do 2 a 1 após passe de Ivan Perisic, mas, antes que pudesse comemorar, a bandeira foi corretamente levantada por impedimento.

Após o jogo, o clima em campo voltou a ficar tenso. St. Juste foi até Geertruida e deu um tapa nele. O que primeiro parecia uma conversa amistosa acabou em um pequeno desentendimento físico, no qual Geertruida deu um forte empurrão.

Em seguida, Ryan Flamingo e Gaoussou Diarra também correram até o local para se envolver na confusão. A calma, porém, logo voltou ao campo.

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