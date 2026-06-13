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Geert WildersImago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Geert Wilders publica um tuíte ofensivo e bizarro pouco antes do início da Copa do Mundo do Marrocos

Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo

Geert Wilders causou polêmica nas redes sociais no sábado com uma reação chamativa a uma foto dos jogadores da seleção marroquina. O líder do PVV comentou uma imagem em que vários jogadores da seleção rezam juntos em campo após marcarem um gol.

Abaixo da foto, Wilders escreveu apenas duas palavras: “F*ck Allah”. A mensagem gerou quase imediatamente uma enxurrada de reações no X.

O momento em que o tuíte foi publicado é notável. Na madrugada de sábado para domingo, o Marrocos enfrenta o Brasil em sua primeira partida na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.




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