GE Osasco x São Paulo: escalação, desfalques e mais do jogo do Paulistão sub-20 2022

Jogo da quinta rodada do Paulistão sub-20 acontece às 15h (de Brasília); confira o serviço da partida desta quarta-feira (1)

O São Paulo visita o GE Osasco na tarde desta quarta-feira (1), no estádio José Liberatti, às 15h (de Brasília), pela quinta rodada do Paulistão sub-20.

O Tricolor está na primeira posição do grupo 11 do Paulistão, com 8 pontos. Já o GE Osasco é o quarto colocado da chave, com 5 pontos marcados.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

O São Paulo entra em campo defendendo a liderança e deve manter a base de sua equipe.

Do outro lado, o Oscasco quer ganhar posições e também não deve ter muitas alterações entre seus titulares.

Possível escalação do GE Osasco: Guilherme, Fabricio Balbino, Luis Fernando, Victor Luka, Guilherme Costa, Rennan Augusto, Luiz Eduardo, Gianlluca, Matheus Santos, Rafael e William.

Possível escalação do São Paulo: Leandro; Pajé, Andrade, Belém e Patryck; Negrucci, João Adriano, Carrijo, Mateus Manso, Rech e Drummond .

Desfalques da partida

GE Osasco:

sem desfalques confirmados.

São Paulo:

sem desfalques confirmados.

Transmissão ao vivo

O jogo entre GE Osasco e São Paulo será transmitido ao vivo pelo Eleven Sports, na internet, nesta quarta-feira.