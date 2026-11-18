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Paul Gascoigne sempre foi uma figura extravagante. Mark Hateley contou à GOAL uma de suas histórias favoritas sobre as travessuras do ex-companheiro de seleção inglesa e Rangers. O episódio envolve uma pistola de pregos e o tipo de brincadeira que se tornou comum no agitado vestiário de Ibrox.

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Jogando com um sorriso no rosto

O enigmático meio-campista Gazza tinha um talento natural extraordinário que, às vezes, fazia o futebol parecer fácil para ele. Com tanta habilidade à disposição, o jogador natural de Tyneside se sentia livre para aprontar coisas que mantinham seus companheiros de clube e de seleção sempre atentos.

Em geral, jogava com um sorriso no rosto, deixando de lado as famosas lágrimas na Copa do Mundo de 1990, na Itália , e adorava ser o centro das atenções dentro e fora de campo. Para ele, a vida de atleta profissional era algo a ser aproveitado o tempo todo.

A trajetória de Gazza

Nem todos à sua volta estavam sempre dispostos a entrar na brincadeira, mas muitas vezes acabavam envolvidos mesmo assim. A carreira de Gascoigne começou no Newcastle e terminou no Burnley , com passagens por Tottenham, Lazio, Rangers, Middlesbrough e Everton. Nesse período, ele também disputou 57 partidas pela seleção inglesa.

Qualquer pessoa que tenha cruzado o caminho de Gazza tem uma história para contar, embora nem todas possam ser compartilhadas em público. Seu comportamento se tornou lendário e garantiu a ele um lugar especial no coração dos torcedores do futebol inglês.

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Travessuras no vestiário

Hateley conhece bem a experiência de conviver com Gascoigne, com quem jogou pela seleção inglesa e em Glasgow. Ao ser convidado a escolher uma história especialmente marcante daquela época, o ex-atacante, que falou em parceria com a London.Bet, disse à GOAL: “Uma vez ele morou comigo por três dias. É por isso que sou careca!”

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“Uma das melhores histórias aconteceu quando ele estava machucado [no Rangers]. Chegou com sua sacola, como sempre fazia, mas naquele dia, sem que os jogadores soubessem, entrou quando eles saíram e tirou uma pistola de pregos da sacola! Ele pregou as coisas de todo mundo no teto do vestiário!”

“Essa foi uma brincadeira inofensiva, mas custou muito dinheiro a ele! As cuecas de Brian Laudrup ficaram lá em cima, num canto do teto. Acho que as botas de caubói de Stuart McCall foram pregadas no chão. Foi incrivelmente engraçado, mas, ao mesmo tempo, não teve graça!”

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Um elenco cheio de figuras

A chegada de Gascoigne à Escócia prometia muita confusão , já que ele se juntaria a outros brincalhões, como a lenda do Rangers Ally McCoist. Questionado sobre aquele elenco, repleto de figuras, Hateley acrescentou: “Nosso vestiário estava cheio delas!”

“Tínhamos Ian Ferguson, Ian Durrant e Coisty. Eles lideravam as brincadeiras. Tudo começava com eles. O goleiro Andy Goram também acabava envolvido. Havia um grande espírito de equipe, cheio de provocações e travessuras, tudo feito com um sorriso no rosto.

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“Até os mais sensatos achavam aquilo engraçado e bom para o vestiário. Acabei de ir à festa de 60 anos de Ian Durrant, e ele continua fazendo as mesmas coisas, fazendo as pessoas rirem e sendo um sujeito brincalhão. Ele e Alastair eram unha e carne!”

Craques como Gazza são raros

Gazza se aposentou em 2004 e teve dificuldade para se afastar de um esporte que lhe havia proporcionado tanto. Suas dificuldades na vida pessoal foram amplamente documentadas, mas ele tem muitos amigos dispostos a oferecer todo o apoio de que o ícone do esporte precisa.

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Jogadores como ele são raros no futebol moderno , para a decepção de muitos. Nos anos 2020, poucos podem dizer que combinam paixão e personalidade como Gazza fazia.