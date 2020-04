Gazeta vai passar final de 77 com Corinthians x Ponte: horário e mais da reprise do Paulista

Sem futebol ao vivo, canal anuncia que o jogo que quebrou o jejum de 23 anos sem títulos do Timão será reprisado neste domingo (26)

Com o futebol ainda paralisado em virtude da pandemia do novo coronavírus, a TV Gazeta decidiu reprisar o título do que encerrou a fila de 23 anos.

O troféu veio no terceiro jogo da final, após a vitória por 1 a 0 sobre a , com gol de Basílio.

O torcedor poderá ver ou rever o duelo às 21h (de Brasília) neste domingo (26).

Mais times

Veja informações da partida:

QUANDO É?

JOGO Corinthians 1 x 0 Ponte Preta DATA DO JOGO 13 de outubro de 1977 DATA DA REPRISE Domingo, 26 de abril de 2020 LOCAL Morumbi - , BRA HORÁRIO DA REPRISE 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Após 40 anos, você ainda pode sentir a emoção que foi estar naquele 13/10/77!#77Vive pic.twitter.com/TXMor9rmVV — Corinthians (de 🏡) (@Corinthians) October 13, 2017

O duelo será reprisado em formato compacto, com 40 minutos de duração, pela TV Gazeta. A bola rola às 21h (de Brasília), e terá narração do locutor Peirão de Castro.

A TV Gazeta pode ser vista pelo canal 11 (Grande São Paulo), na internet, além de estar em algumas operadoras pagas do .

SOBRE A FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE 1977

O título do de 1977 é considerado por muitos torcedores um momento histórico para a história do Corinthians.

Com mais de 85 mil torcedores presentes no Morumbi, o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol de Basílio, no duelo que ficou marcado por expulsão e muita confusão dentro de campo.

Mais artigos abaixo

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Corinthians: Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Wladimir; Ruço, Basílio e Luciano; Vaguinho, Geraldão e Romeu. Técnico: Oswaldo Brandão

Escalação da Ponte Preta: Carlos, Jair, Oscar, Polozi e Ângelo; Wanderlei, Marco Aurélio e Dicá; Lúcio, Rui Rei e Tuta (Parraga). Técnico: José Duarte

OS JOGOS DECISIVOS