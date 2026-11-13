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O meio-campista Gavi não tem intenção de deixar o Barcelona, apesar do interesse de Bayern de Munique e Napoli em sua contratação. Embora o jogador de 22 anos da seleção espanhola tenha tido dificuldades para ser titular com regularidade nesta temporada, ele segue determinado a permanecer no Camp Nou e recuperar sua vaga no time titular.

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Meio-campista descarta saída do Camp Nou

Informações da Marca revelam que a ideia de deixar a Catalunha nunca «passou pela cabeça do jogador», enquanto o diretor esportivo Deco não tem a menor intenção de autorizar uma venda. Tanto as pessoas próximas ao atleta de 22 anos quanto a direção do clube insistem que seu futuro está completamente assegurado, apesar de consultas recentes vindas da Itália e da Alemanha. Com 175 jogos pela equipe principal desde que chegou a La Masia, vindo do Real Betis, em 2015, o jogador formado nas categorias de base quer permanecer no clube.

Concorrência acirrada limita chances de ser titular

Gavi disputou apenas 229 minutos em nove partidas nesta temporada, cinco pela La Liga e quatro pela Champions League, e foi titular em somente duas delas. O técnico Hansi Flick atualmente prefere Pedri e Rodri como dupla de volantes titular, enquanto o jovem Marc Bernal tem sido o principal substituto quando um dos dois está indisponível, inclusive na vitória fora de casa sobre o Atlético de Madrid no fim de semana passado.

As opções mais à frente também estão congestionadas para o versátil andaluz. Fermin Lopez e Dani Olmo atualmente dividem a função de meia-atacante, enquanto Anthony Gordon e Karim Adeyemi se revezam pela ponta esquerda.

Vínculo forte sustenta a confiança mútua

Embora a publicação espanhola observe que o meio-campista «não está feliz com seu papel», ele segue motivado e «confiante» de que terá mais minutos à medida que a temporada avançar.

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A pouca participação não afetou sua «relação próxima» com Flick, que admira a determinação incansável e a qualidade técnica do jogador. Gavi vê o técnico alemão como uma figura paterna, vínculo evidenciado pelo abraço caloroso que os dois trocaram à beira do campo após garantirem a vitória no Metropolitano no fim de semana passado.

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Calendário exigente após a pausa de novembro deve ampliar o rodízio

Com o Barcelona diante de uma sequência intensa e exigente de jogos após a pausa de novembro para as seleções, Flick deve fazer mais mudanças na equipe ao longo dos próximos meses. Esse calendário cheio deve dar a Gavi oportunidades regulares para disputar com Pedri, Rodri e Bernal uma vaga de titular no meio-campo. Por isso, o jogador da seleção espanhola ignorará qualquer investida em janeiro do Bayern de Munique ou do Napoli para se concentrar inteiramente em sua trajetória no Camp Nou.